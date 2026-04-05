У США з’явилися повідомлення про госпіталізацію Трампа: що відомо

У США поширилися повідомлення про нібито госпіталізацію президента Дональда Трампа до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда. Причиною стала незвична відсутність глави держави на публіці 4 квітня, що швидко викликало хвилю припущень у соціальних мережах.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

В офіційному графіку Трампа 4 квітня з’явився лише пункт "виконавчий час" — це період, коли глава держави працює без публічних заходів. Пізніше адміністрація оголосила, що президент більше не з’являтиметься перед пресою протягом дня. Для політика, який регулярно подорожує та виступає на публіці, це виглядало незвично.

Невдовзі у соцмережах X, Facebook та Instagram почали поширюватися відео з президентським кортежем біля лікарні. Деякі користувачі стверджували, що Трампа доставили до медичного центру у Бетесді.

"Надходять деякі повідомлення, деякі припущення та непідтверджена інформація про те, що Трампа доставили до лікарні імені Волтера Ріда. Наразі повідомляється, що дороги навколо лікарні закриті, а Білий дім оголосив, що президент сьогодні не з’явиться перед публікою", – йшлося в одному з повідомлень.

Через швидке поширення інформації про можливу госпіталізацію Трампа через його погіршення здоров’я, Білий дім опублікував заяву, де спростував повідомлення.

"Божевільні ліберали вигадують божевільні теорії змови, коли Трамп 12 годин не спілкується з пресою. Вони нічого не сказали, коли Байден регулярно 12 днів не спілкувався з пресою. Не бійтеся! Президент Трамп буквально ніколи не перестає працювати", — йдеться в заяві.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг також додав, що Трамп проводить великодні вихідні за роботою у Білому домі та Овальному кабінеті. За його словами, глава держави "невпинно працює для американського народу".

Згодом перевірка показала, що відео нібито з госпіталізацією Трампа виявились фейковими. Вони були зняті у 2024 році після під час передвиборчого заходу.

Питання про стан здоров’я Трампа, якому цього року виповниться 80 років, часто потрапляють у ЗМІ. Підставою для таких припущень стають фотографії Трампа з синцями на руках та шиї, опухлі щиколотки або інші деталі, які фіксують камери під час публічних виступів.

