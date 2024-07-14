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В США обвинили Байдена в попытке убийства Трампа

Конгрессмен-республиканец Майк Коллинз опубликовал заявление, в котором призывает суд выдвинуть обвинения Байдену из-за попытки покушения на Трампа.

сегодня, 09:55
Автор:
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Slava Kot
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Представитель Республиканской партии Майк Коллинз заявил, что президент США Джо Байден якобы "дал приказ" на осуществление инцидента с Дональдом Трампом. Впоследствии Коллинз призвал американский суд предъявить обвинение Байдену в попытке "подстрекательства к убийству".

В США обвинили Байдена в попытке убийства Трампа

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Один из членов Республиканской Республики Майк Коллинз прокомментировал покушение на Трампа и заявил о якобы причастности к инциденту Джо Байдена.

"Джо Байден дал приказ", — коротко написал Коллинз в соцсетях.

Впоследствии конгрессмен-республиканец опубликовал новое заявление, в котором призвал американский суд предъявить обвинение президенту США за попытку убийства Дональда Трампа.

"Республиканский окружной прокурор округа Батлер, Пенсильвания, должен немедленно предъявить обвинение Джозефу Байдену в подстрекательстве к убийству", — считает Коллинз.

14 июля на митинге в Пенсильвании раздались несколько выстрелов. На видео, распространившемся в соцсетях, заметно, что Дональда Трампа ранили в ухо. Также известно, что во время инцидента погиб один из присутствовавших на предвыборном митинге, а еще несколько получили ранения. Стрельцем оказался 20-летний Томас Крукс, объяснивший свой поступок ненавистью к республиканцам. Нападавший был убит на месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция мировых лидеров на попытку убийства Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп прокомментировал покушение на него и рассказал о своем ранении. По словам кандидата в президенты США, он услышал выстрел, свист и почувствовал, как пуля разрывает его кожу.



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Ігор

сегодня, 09:54

Так було і з Фіцо. Народ божих терористів ніколи не йде на поступки і не відповідає те, що привласнили. Тому всі негаразди в світі не випадково.


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