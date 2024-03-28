В США отреагировали на цинические заявления Путина и Захаровой про Украину

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Slava Kot
Спикер Госдепа США Мэтью Миллер отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина и его приспешников, обвиняющих Украину в теракте в Москве. По словам Миллера, такие заявления российских чиновников циничны и безответственны.
Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников
В рамках пресс-конференции Мэтью Миллер ответил на вопросы журналистов. В частности, корреспонденты спросили спикера Госдепа относительно заявлений Марии Захаровой, которая продолжила нарративы Путина и обвинила Запад в причастности к терактам в "Крокус Сити Холл".
По словам Миллера, даже россияне понимают, что Украина не имеет отношения к теракту в Москве. Кроме того, представитель Госдепа подчеркнул, что США предупреждали о возможной деятельности террористов, однако в Кремле не отреагировали на эти сообщения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на заявления США о непричастности Украины к теракту в Москве.
Также "Комментарии" писали о том, как Путин причастен к теракту в Москве и почему именно Россию выбрали террористы из ИГИЛа для стрельбы.
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