В США отреагировали на цинические заявления Путина и Захаровой про Украину

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина и его приспешников, обвиняющих Украину в теракте в Москве. По словам Миллера, такие заявления российских чиновников циничны и безответственны.



Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

В рамках пресс-конференции Мэтью Миллер ответил на вопросы журналистов. В частности, корреспонденты спросили спикера Госдепа относительно заявлений Марии Захаровой, которая продолжила нарративы Путина и обвинила Запад в причастности к терактам в "Крокус Сити Холл".

"Да, я видел эти комментарии, а также комментарии президента Путина, а также комментарии других, утверждающих, что за этой террористической атакой стоит целый ряд стран. И я думаю, что очевидно, что эти заявления категорически ложны", — ответил Мэтью Миллер.

По словам Миллера, даже россияне понимают, что Украина не имеет отношения к теракту в Москве. Кроме того, представитель Госдепа подчеркнул, что США предупреждали о возможной деятельности террористов, однако в Кремле не отреагировали на эти сообщения.

"Эти комментарии многих кремлевских чиновников безответственны, они циничны, и это лишь еще один пример того, как президент Путин и остальная его команда используют национальную трагедию, чтобы попытаться оправдать незаконную войну против Украины", — объяснил Миллер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на заявления США о непричастности Украины к теракту в Москве.

Также "Комментарии" писали о том, как Путин причастен к теракту в Москве и почему именно Россию выбрали террористы из ИГИЛа для стрельбы.