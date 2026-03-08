В США отреагировали на помощь России Ирану во время войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона нет доказательств того, что Россия оказывает Ирану военную или разведывательную помощь во время нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов о возможном вмешательстве Москвы в противостояние между Ираном и союзниками США.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время общения с прессой получил вопрос, предупреждал ли он Россию о недопустимости передачи Ирану разведывательной информации, которая могла бы быть использована для атак на американские силы в регионе. По словам специального представителя США Стива Виткоффа, такое предупреждение Москве было передано в "решительной форме".

"Я передал России сообщения не передавать Ирану разведданные, которые позволят атаковать американские войска в регионе", – заявил Виткофф.

Сам Трамп отметил, что в настоящее время у Вашингтона нет подтверждений того, что подобная помощь уже предоставляется. Однако президент США подчеркнул, что даже при передаче определенной информации это вряд ли существенно повлияет на ситуацию на поле боя.

"У меня нет никаких оснований так считать. Если они и получают информацию, это им не очень помогает. Они могут передать всю информацию, которую захотят. Но люди, которым ее присылают, просто перегружены. У нас величайшая армия на Земле", — сказал Трамп.

В западных медиа ранее появлялись сообщения о том, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные, помогающие координировать атаки против американских военных на Ближнем Востоке. В Кремле официально не подтверждали такие утверждения. В то же время, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва поддерживает Иран и считает военную операцию против него "несправедливой".

