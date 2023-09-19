В США отреагировали на запрет украинского зерна от Польши

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Slava Kot
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отреагировал на продолжение эмбарго по отношению к украинскому зерну от Польши, Словакии и Венгрии. По его словам, это суверенное решение этих стран.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото из открытых источников
Во время брифинга в Нью-Йорке представитель Совбеза США объявил позицию Соединенных Штатов относительно запрета на ввоз украинского зерна от нескольких европейских стран. Кирби заявил, что это суверенное действия стран и США не будут вмешиваться в решение этих вопросов.
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В то же время Джон Кирби отметил, что США считают украинское зерно значительной составляющей для решения проблем голода в наиболее уязвимых странах мира. Представитель Белого дома отметил необходимость вернуться к Черноморской зерновой инициативе и расширить масштабы транспортировки украинского зерна через Черное море.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина подаст в суд ВТО через решение Венгрии, Словакии и Польши блокировать украинское зерно. Большинство стран ЕС определились на чьей стороне в этом споре. По меньшей мере, Испания, Финляндия, Болгария и Еврокомиссия официально озвучили о поддержке Украины и раскритиковали страны, вводящие эмбарго.
Также "Комментарии" писали, что министр сельского хозяйства Роберт Телус пригрозил Украине и заявил, что Польша не согласится на присоединение Украины к Европейскому Союзу, пока не будет решен зерновой вопрос.
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сегодня, 08:30
І знов корумповані нацисти опинились наодинці зі своїм шахрайством. G20 їх прирівняла до агресора тепер тут провал. Нацизм завжди оточує себе конфліктами як Ізраїль. Агробариги Косюк Гереги Нібулон та подібні продовжують висмоктувати з України все.