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В США отреагировали на запрет украинского зерна от Польши

Появилась реакция Соединенных Штатов на эмбарго украинского зерна от Польши, Венгрии и Словакии.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отреагировал на продолжение эмбарго по отношению к украинскому зерну от Польши, Словакии и Венгрии. По его словам, это суверенное решение этих стран.

В США отреагировали на запрет украинского зерна от Польши

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото из открытых источников

Во время брифинга в Нью-Йорке представитель Совбеза США объявил позицию Соединенных Штатов относительно запрета на ввоз украинского зерна от нескольких европейских стран. Кирби заявил, что это суверенное действия стран и США не будут вмешиваться в решение этих вопросов.


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"Было бы лицемерно, если бы Соединенные Штаты заставили изменить суверенные решения, принимаемые этими странами", — сказал Кирби и добавил, что "эти страны делают то, что, по их мнению, в интересах их народа".

В то же время Джон Кирби отметил, что США считают украинское зерно значительной составляющей для решения проблем голода в наиболее уязвимых странах мира. Представитель Белого дома отметил необходимость вернуться к Черноморской зерновой инициативе и расширить масштабы транспортировки украинского зерна через Черное море.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина подаст в суд ВТО через решение Венгрии, Словакии и Польши блокировать украинское зерно. Большинство стран ЕС определились на чьей стороне в этом споре. По меньшей мере, Испания, Финляндия, Болгария и Еврокомиссия официально озвучили о поддержке Украины и раскритиковали страны, вводящие эмбарго.

Также "Комментарии" писали, что министр сельского хозяйства Роберт Телус пригрозил Украине и заявил, что Польша не согласится на присоединение Украины к Европейскому Союзу, пока не будет решен зерновой вопрос. 



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