В США отреагировали о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США поддерживают мирные инициативы Украины и намерены "продвинуть" формулу мира от Владимира Зеленского на международной арене. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Фото из открытых источников

Во время брифинга в Белом доме Джона Кирби спросили о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией. Кирби отметил, что США "отданы политике поддержки инициатив, исходящих от руководства Украины".

Представитель Белого дома рассказал, что недавно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем Энтони Блинкеном, в ходе которого США пообещали помочь с формулой мира.

"В Давосе Зеленский рассказал о своей формуле мира. Таким образом, возникла еще одна идея — попытаться "раскрутить формулу мира" Зеленского на международном уровне", — рассказал Джон Кирби.

Зеленский и Блинкен обсудили способы продолжения международной поддержки Украины и ситуацию на поле боя. Относительно поставок оружия Кирби объяснил, что последний пакет помощи Украина получила 27 января. По словам представителя Белого дома, Украине важно получить дополнительное финансирование, ведь Россия продолжает вести войну и наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Напомним, что формула мира от Владимира Зеленского состоит из 10 пунктов, которые предусматривают гарантии безопасности для Украины, а также наказание для России за начало войны и нанесенный ущерб. Пункты формулы мира рассматриваются и согласовываются на международных встречах. Ожидается, что после полного согласования формула мира будет передана Кремлю для начала мирных переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии призвали остановить поставки оружия для Украины, прекратить ведение боевых действий и начать мирные переговоры по окончанию войны.

Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая назвала три условия для начала мирных переговоров.