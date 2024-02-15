Нацбезопасность Штатов и помощь Украине: есть ли связь и о чем говорят недавние события в США

Республиканцы из Сената, поддержавшие законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, усиливают давление на спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который не хочет выносить его на голосование. Тем временем, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что появились данные о новой угрозе нацбезопасности США. И данная угроза, как удалось разведать СМИ до официального брифинга по этому поводу, исходит от России. О чем говорят события и заявления последних дней в США? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Возможность выделения средств Украине следует рассматривать в глобальном геополитическом аспекте

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

"Выделение денег для Украины – это одно из действий, которое влияет на нацбезопасность США. И возможность выделения этих средств следует рассматривать в глобальном геополитическом аспекте. На который влияет огромное количество факторов".

Это, поясняет эксперт, и переговоры США – с РФ, с лидерами ЕС. И состояние американо-китайских отношений, в том числе в ракурсе угрозы Тайваню. И интенсивность боевых действий в странах Ближнего Востока.

"На чашу весов нужно ставить много гирек, которые определяют итоговое решение Штатов по тому или иному вопросу. Включая систему взаимоотношений между республиканцами и демократами с точки зрения внешнеполитической деятельности США. Существует и внутриполитические противостояния, – подчеркивает Виктор Савинов. – Они также влияют на принятие интересующего нас решения".

Трамп посылает месседж своим людям в Республиканской партии, что позицию надо менять

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан обращает внимание, что Трамп, похоже, понял – его стратегия оказалась ошибочной, даже губительной для собственной предвыборной кампании. Потому резко сменил риторику.

И теперь Трамп фактически посылает месседж своим людям в Республиканской партии, что позицию надо менять", – считает эксперт. "Он уже заявил, что предоставит Украине больше помощи, чем предоставляет Байден. Более того, в саркастическом стиле упомянул недавнее заявление Путина, уверяющего, что Байден во главе США для Кремля выгоднее Трампа

По его мнению, это шанс, что законопроект о внешней помощи будет поддержан и Палатой представителей.

"Причем, республиканцы во главе с трампистами начнут даже требовать большего от Байдена в ракурсе поддержки Украины. В том числе – больше дальнобойных ракет, самолетов, бронетехники. Достаточно неожиданно для многих обозревателей, ситуация за океаном может измениться кардинально. В позитивную для Украины сторону", – констатирует Вадим Трюхан.

В каком-то формате военная помощь Украине обязательно будет предоставлена

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний напоминает, что мы не можем контролировать американские политические процессы, как-то на них влиять.

Перед двумя последними у США есть обязательства, закрепленные двухсторонними соглашениями. А перед Украиной – нет. Нам помогают, исходя из симпатий американского народа к нашей стране, во многом благодаря мужеству, с которым мы боремся с российскими оккупантами. Соответственно – то, что всё в едином пакете, идет теперь в Палату представителей. И это очень хорошо", – считает эксперт. "Очевидно, что Украина (как Израиль, Тайвань) стала заложником противоречий между республиканцами и демократами. Особенно на фоне разворачивания избирательной кампании. Республиканцы (прежде всего — Трамп и те, кто ориентирован на него) решили сделать главной темой своей кампании вопрос укрепления границы с Мексикой и ужесточения миграционного законодательства. Поэтому и начались странные движения вокруг пакетов внешней поддержки, продвигаемых Администрацией Байдена. Добавляет оптимизма, что через Сенат прошел законопроект, где прописана помощь Украине, Израилю и Тайваню

Он отмечает, что все сообщения о якобы угрозе национальной безопасности США со стороны РФ следует рассматривать исключительно в контексте внутриполитической борьбы в Штатах.

"Но хорошо, что спикер Палаты представителей Джонсон ощущает на себе давление со стороны демократов и Белого дома, а также части республиканцев. И он якобы даже запросил аудиенцию у Байдена. В чем ему было отказано. Если бы он себя настолько уверено чувствовал, не просил бы переговоров", – поясняет Тарас Загородний.

По его мнению, в каком-то формате военная помощь Украине обязательно будет предоставлена. Тем более, что сам Трамп уже заявил, что не против такой помощи. Но в качестве кредита.

"А это фактически ленд-лиз, – подчеркивает эксперт. – Когда нам открывается безлимитная кредитная линия, массово поставляется вооружение. Если оно уничтожено на поле боя, то исключается из оплаты. А после войны проходит ревизия оставшегося вооружения – и определяется, что остается, что возвращается, какова остаточная стоимость. В принципе, это очень хороший вариант для нас, так нам нужно всё – и быстрее".

Касательно же финансовой помощи (прямые вливания в бюджет для выплат пенсий, зарплат бюджетникам и так далее) – могут быть сложности, прогнозирует Тарас Загородний.

"Эта часть может быть сокращена, – предполагает он. – В том числе для того, чтоб Украина прилагала больше усилий для работы собственной экономики".

Читайте также на портале "Комментарии" — Байден имеет полномочия хоть завтра прислать Украине миллионы снарядов: СМИ раскрыли детали.



