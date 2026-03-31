logo

BTC/USD

66609

ETH/USD

2037.99

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В США переименуют аэропорт в честь Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

В США переименуют аэропорт в честь Трампа

Губернатор Флориды подписал закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь Трампа.

31 марта 2026, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В штате Флорида приняли решение переименовать Международный аэропорт Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа. Закон 30 марта подписал губернатор штата Рон ДеСантис, являющийся представителем Республиканской партии.

В США переименуют аэропорт в честь Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Несмотря на принятый закон, реальное изменение названия аэропорта в честь Трампа требует нескольких процедурных шагов. В первую очередь власти штата должны подать официальный запрос в Федеральное управление гражданской авиации США. После этого ведомство должно внести изменения в авиационные навигационные базы данных, карты и системы, а также обновить официальные обозначения и вывески аэропорта.

Кроме того, в Конгрессе политик Брайан Маст предложил изменить трехбуквенный код аэропорта с PBI на DJT, соответствующий инициалам Дональда Джона Трампа.

Аэропорт, который хотят назвать именем Трампа, расположен вблизи его имения Мар-а-Лаго. Сюда Трамп переехал в 2019 году после многих лет проживания в Trump Tower в Нью-Йорке. Ранее в этом году дорогу, соединяющую аэропорт с резиденцией Мар-а-Лаго, назвали в честь Трампа.

Переименование аэропорта стало частью более широкой тенденции в США. По возвращении в Белый дом имя Трампа все чаще появляется в названиях государственных программ, объектов и учреждений в США. В частности, в 2025 году в Майами выделили землю для строительства президентской библиотеки Трампа. Его имя также добавили в проекты новых военных кораблей, федеральных программ и серии памятных монет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что остров в Индийском океане хотят переименовать в честь Трампа.

Также "Комментарии" писали, что в Палате представителей США предложили отмечать день рождения Трампа как государственный праздник.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us/florida-rename-palm-beach-airport-after-trump-2026-03-30/
Теги:

Новости

Все новости