В США перейменують аеропорт на честь Трампа

У штаті Флорида ухвалили рішення перейменувати Міжнародний аеропорт Палм-Біч на честь президента США Дональда Трампа. Закон 30 березня підписав губернатор штату Рон ДеСантіс, який є представником Республіканської партії.

Попри ухвалений закон, реальна зміна назви аеропорту в честь Трампа потребує кількох процедурних кроків. Передусім влада штату має подати офіційний запит до Федерального управління цивільної авіації США. Після цього відомство повинне внести зміни до авіаційних навігаційних баз даних, карт і систем, а також оновити офіційні позначення та вивіски аеропорту.

Крім того, у Конгресі політик Браян Маст запропонував змінити трилітерний код аеропорту з PBI на DJT, що відповідає ініціалам Дональда Джона Трампа.

Аеропорт, який хочуть назвати ім’ям Трампа розташований поблизу його маєтку Мар-а-Лаго. Сюди Трамп переїхав у 2019 році після багатьох років проживання в Trump Tower у Нью-Йорку. Раніше цього року дорогу, що з’єднує аеропорт з резиденцією Мар-а-Лаго назвали на честь Трампа.

Перейменування аеропорту стало частиною ширшої тенденції в США. Після повернення до Білого дому ім’я Трампа дедалі частіше з’являється у назвах державних програм, об’єктів та установ у США. Зокрема, у 2025 році в Маямі виділили землю для будівництва президентської бібліотеки Трампа. Його ім’я також додали до проєктів нових військових кораблів, федеральних програм і серії пам’ятних монет.

