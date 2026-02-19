В США перекрасят президентский самолет в любимые цвета Трампа: как будет выглядеть (ФОТО)

В США готовят новый дизайн для президентского самолета Air Force One с добавлением золотого цвета, давно ассоциирующегося с эстетикой Дональда Трампа. Об обновлении сообщили в Военно-воздушных силах США.

Самолет Трампа. Фото иллюстративное

По данным Пентагона, модернизированные самолеты получат красно-бело-золотую и темно-синюю цветовую гамму. Речь идет не только об основном борте президента вариации Boeing VC-25B на базе 747, но и о четырех самолетах C-32, которые часто используют в качестве Air Force Two для перевозки вице-президента и других чиновников.

Классическая бело-голубая схема главного самолета президента США используется с 1960-х годов и была введена Кеннеди. Однако Трамп еще во время своего первого срока выступал за смену дизайна, считая его устаревшим. Его преемник Джо Байден отказался от масштабной перекраски, но сейчас концепцию вернули на повестку дня.

Как выглядит Air Force One сегодня. Фото: ВВС США

Новый облик президентского самолета по желанию Трампа. Фото: ВВС США

Новые цвета также появятся на роскошном Boeing 747-8i, который в прошлом году Катар подарил Трампу, а средства на его модернизацию понесет правительство США. Хотя непонятно, сколько обойдется покраска, в ВВС США заявили, что новые требования к цвету "не приведут к дополнительным задержкам или расходам для программы самолетов".

