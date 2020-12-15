В США подтвердили эффективность еще одной вакцины против Covid-19

В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США признала эффективность вакцины против COVID-19 от фармацевтического производителя Moderna.

Препарат действенный в 94 случаях из ста и почти не вызывает негативных побочных последствий.

В случае прохождения процедуры регистрации препарат от Moderna будет второй вакциной против вируса, вызвавшего пандемию в мире, использование которой позволили в Соединенных Штатах Америки.

По утверждению производителей, данный препарат можно хранить и перевозить при стандартных температурах в районе минус 20 градусов Цельсия.

Между тем "Комментарии" сообщали о том, что европейское агентство по лекарственным средствам собирается одобрить вакцину от коронавируса компании Pfizer уже на следующей неделе. Такую информацию публикует издание "Bild" ссылаясь на источники в Еврокомиссии и правительстве Германии. Ожидается, что решение относительно препарата озвучат до наступления католического Рождества — 23 декабря. Уже с 26 декабря намечен старт массовой прививочной кампании на территории Германии. Также отмечается, что немецкий министр здравоохранения Йенс Спан частично подтвердил эту информацию. Он не смог назвать точную дату старта вакцинации, но предположил, что она начнется в течение четырех дней после одобрения препарата.

Кроме того, порталу стало известно о том, что сегодня в Америке началась массовая вакцинация, вакцина одобрили компаний BioNTech и Pfizer. В США на сегодня зафиксировано 16737267 случаев заражения, из них 306 459 смертей. В начале декабря Великобритания прежде всех стран одобрила вакцину Pfizer, заявил, что с 8 декабря врачи страны начали вакцинацию населения. Кроме того, как пишет издание Global News, в Канаде сегодня тоже стартовала вакцинация населения от коронавируса.





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