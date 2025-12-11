Американские военные могут нападать на теневой флот РФ: что предложили в США

В Соединенных Штатах снова заговорили об усилении давления на Россию в нефтяном секторе. Поводом стало задержание американскими властями танкера у берегов Венесуэлы, который, по словам Дональда Трампа, был самым большим из когда-либо попадавших под арест США. На фоне этого сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал применить аналогичную тактику против российского теневого флота, помогающего Кремлю обходить санкции и финансировать войну.

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Линдси Грэм заявил, что задержанный вблизи Венесуэлы танкер годами перевозил подсанкционную нефть, в том числе венесуэльскую и иранскую. По его словам, успешная операция может стать моделью по борьбе с российскими судами.

"Я полностью поддерживаю решение президента Трампа захватить нефтяной танкер у побережья Венесуэлы. Эту модель можно легко перенести на незаконный флот теневых танкеров, сейчас поддерживающий военную машину Путина", — написал Грэм в X.

Сенатор также резко высказался по поводу режима Николаса Мадуро, назвав Венесуэлу "наркотеррористическим государством" и поблагодарил Трампа за готовность "очищать западное полушарие от опасных режимов".

Напомним, что Трамп, комментируя инцидент журналистам в Белом доме, заявил, что задержание танкера стало частью более широких мер, которые США реализуют против подсанкционных нефтяных потоков. Впоследствии генеральный прокурор США Пэм Бонди уточнила, что судно находилось под санкциями много лет из-за участия в "незаконной сети перевозки нефти, поддерживающей иностранные террористические организации". Операцию совместно проводили ФБР, Министерство внутренней безопасности, Береговая охрана и Пентагон.

