В США при крушении вертолета погибли люди

В Соединённых Штатах Америки потерпел крушение частный вертолет. Об этом сообщает издание ABC, ссылаясь на департамент шерифа округа Колуз.

Крушение вертолета в США. Фото: iStock

В заявление департамента сообщается, что по предварительным данным, на борту воздушного судна находилось четверо человек.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 1 августа, в американском штате Калифорния, к северу от города Сакраменто. В результате авиакатастрофы погибло четыре человека.

Точные причины падения летательного аппарата установят Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Ираке недалеко от населённого пункта Амерли разбился вертолет МИ-17 ВВС Ирака с военными на борту. Сообщается, что на месте авиакатастрофы были найдены бездыханные тела четырех человек. Среди погибших оказались майор и полковник иракской армии. На данный момент устанавливается точная причина катастрофы. Летательный аппарат разбился в ходе выполнения военной операции.

Траки-Тахо во время того, как заходил на посадку. В лесополосе, где упал летательный аппарат, образовался сильный пожар. По словам представителей правоохранительных органов

города Траки, в результате происшествия

ни конструкции ни люди, которые находились на земле не пострадали. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Калифорния потерпел крушения частный самолет. Сообщается, что он упал вблизи аэропорта

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