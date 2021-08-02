logo
Русский Українська

BTC/USD

39564.75

ETH/USD

2574.88

LTC/USD

143.68

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В США при крушении вертолета погибли люди
commentss НОВОСТИ Все новости

В США при крушении вертолета погибли люди

В результате авиакатастрофы погибло четыре человека

сегодня, 12:03
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки потерпел крушение частный вертолет. Об этом сообщает издание ABC, ссылаясь на департамент шерифа округа Колуз. 

В США при крушении вертолета погибли люди

Крушение вертолета в США. Фото: iStock

В заявление департамента сообщается, что по предварительным данным, на борту воздушного судна находилось четверо человек.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 1 августа, в американском штате Калифорния, к северу от города Сакраменто. В результате авиакатастрофы погибло четыре человека. 

Точные причины падения летательного аппарата установят Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Ираке недалеко от населённого пункта Амерли разбился вертолет МИ-17 ВВС Ирака с военными на борту. Сообщается, что на месте авиакатастрофы были найдены бездыханные тела четырех человек. Среди погибших оказались майор и полковник иракской армии. На данный момент устанавливается точная причина катастрофы. Летательный аппарат разбился в ходе выполнения военной операции. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Калифорния потерпел крушения частный самолет. Сообщается, что он упал вблизи аэропорта Траки-Тахо во время того, как заходил на посадку. В лесополосе, где упал летательный аппарат, образовался сильный пожар. По словам представителей правоохранительных органов города Траки, в результате происшествия ни конструкции ни люди, которые находились на земле не пострадали. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://abcnews.go.com/US/wireStory/killed-helicopter-crash-remote-california-region-79208329
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ