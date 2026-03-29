В США призывают немедленно убрать Трампа

Американский актер Роберт Де Ниро подверг резкой критике президента США Дональда Трампа во время протеста "Без королей" (No Kings), состоявшегося в Нью-Йорке. Во время выступления перед митингующими актер заявил, что действующий глава государства представляет угрозу американским свободам и его необходимо остановить.

Роберт Де Ниро призвал остановить Трампа. Фото из открытых источников

Акции протеста в США проходили под лозунгом "Без королей" и были направлены против политики нынешней администрации. По словам Де Ниро, скандирование "нет королям" фактически означает протест против Трампа и его стиля правления.

"Пора сказать нет королям. Пора сказать нет Дональду Трампу. Мы уже натерпелись. Нет королю Трампу, нет ненужным войнам, которые разворовывают наши ресурсы, приносят в жертву наших храбрых военнослужащих и убивают невинных людей. Нет коррумпированным лидерам, которые обогащают себя и своих друзей из класса Эпштейна. Трампа нужно остановить", — призвал Де Ниро.

Актер также подверг критике тех политиков, которые поддерживают Трампа. По его словам, без их помощи американский президент не смог бы реализовать те решения, которые у него удается принять сейчас.

"Он не смог бы делать все эти ужасные вещи, которые он делает, без сговора с Конгрессом и головорезами в своей администрации. Были и другие президенты, проверявшие конституционные границы своей власти, но ни один из них не представлял такой экзистенциальной угрозы нашим свободам и безопасности, ни один, кроме Трампа. Его нужно остановить, и его нужно остановить сейчас", — добавил Де Ниро.

28 марта в США развернулась волна массовых протестов против политики Трампа. По данным организаторов, демонстрации прошли во всех 50 штатах США. Крупнейшие акции прошли в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Миннеаполисе. К протестам присоединились миллионы людей, выступающих против внутренней и внешней политики администрации Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп грозится депортировать голливудскую звезду из-за "сумасшедшего расстройства Трампа".

Также "Комментарии" писали, что Роберт Де Ниро резко обозвал Трампа.