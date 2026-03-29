В США призывают немедленно убрать Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американский актер Роберт Де Ниро подверг резкой критике президента США Дональда Трампа во время протеста "Без королей" (No Kings), состоявшегося в Нью-Йорке. Во время выступления перед митингующими актер заявил, что действующий глава государства представляет угрозу американским свободам и его необходимо остановить.
Роберт Де Ниро призвал остановить Трампа. Фото из открытых источников
Акции протеста в США проходили под лозунгом "Без королей" и были направлены против политики нынешней администрации. По словам Де Ниро, скандирование "нет королям" фактически означает протест против Трампа и его стиля правления.
Актер также подверг критике тех политиков, которые поддерживают Трампа. По его словам, без их помощи американский президент не смог бы реализовать те решения, которые у него удается принять сейчас.
28 марта в США развернулась волна массовых протестов против политики Трампа. По данным организаторов, демонстрации прошли во всех 50 штатах США. Крупнейшие акции прошли в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Миннеаполисе. К протестам присоединились миллионы людей, выступающих против внутренней и внешней политики администрации Трампа.
