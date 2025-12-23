В США провели "похороны" одноцентовой монеты: почему произошла "смерть" пенни (ФОТО)

В Вашингтоне у Мемориала Линкольна состоялась церемония символических "похорон" одноцентовой монеты США, которую называют пенни. Событие стало своеобразной финальной точкой в истории монеты, которая была в обороте более 230 лет и была неотъемлемой частью американской финансовой культуры.

Похороны одноцентовой монеты в США. Фото: AP/Julia Demaree Nikhinson

Имитационные похороны организовала платформа финансового менеджмента Ramp после официального прекращения производства пенни. У импровизированного гроба собрались участники в образах исторических фигур США: Авраама Линкольна, его супруги Мэри Тодд Линкольн, Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона. Среди "скорбных" появился также персонаж Джона Уилкса Бута – убийцы Линкольна.

Похороны пенни в США. Фото: Marvin Joseph/The Washington Post

В толпе можно было увидеть и неожиданных персонажей, в том числе людей в костюмах Санта-Клауса и Пеннивайза – клоуна по экранизации романа Стивена Кинга "Оно". Само мероприятие скорее напоминало сатирический перформанс, чем классическую траурную церемонию. По данным Associated Press, на церемонии представили портрет Авраама Линкольна, полностью изложенный из пенни, чье изображение находится на монете.





Похороны одноцентовой монеты в США. Фото: AP/Julia Demaree Nikhinson

Кульминацией происшествия стал так называемый "отчет о вскрытии" пенни, который представил экономист Ramp Ара Харазян. В нем он подробно очертил экономический упадок одноцентовой монеты. Главным аргументом явился рост затрат на производство. Чеканка одной монеты стоила США почти четыре цента, что делает ее экономически убыточной для государства.

Формальным поводом для "похорон" стала недавняя торжественная чеканка последнего пенни, которую провел министр финансов США Скотт Бессент. Именно этот акт официально ознаменовал завершение производства монеты, история которой началась еще в конце 18 века. Пенни был разрешен к выпуску Законом о чекане монет 1792 года и с тех пор стал постоянным спутником американцев.

Похороны пенни одноцентовой монеты в США. Фото: AP/Julia Demaree Nikhinson

В феврале этого года президент США Дональд Трамп публично заявил о намерении прекратить производство пенни.

"Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые буквально стоили нам больше двух центов. Это так расточительно! Я поручил министру финансов прекратить выпуск новых пенни", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

