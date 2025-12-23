logo_ukra

BTC/USD

87510

ETH/USD

2962.84

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У США провели "похорон" одноцентової монети: чому сталася "смерть" пенні (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

У США провели "похорон" одноцентової монети: чому сталася "смерть" пенні (ФОТО)

У США відбувся символічний "похорон" пенні після 230 років обігу. Чому одноцентову монету зняли з виробництва.

23 грудня 2025, 08:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Вашингтоні біля Меморіалу Лінкольна відбулася церемонія символічного "похорону" одноцентової монети США, яку називають пенні. Подія стала своєрідною фінальною крапкою в історії монети, яка перебувала в обігу понад 230 років і була невід’ємною частиною американської фінансової культури.

У США провели "похорон" одноцентової монети: чому сталася "смерть" пенні (ФОТО)

Похорон одноцентової монети в США. Фото: AP/Julia Demaree Nikhinson

Імітаційний похорон організувала платформа фінансового менеджменту Ramp після офіційного припинення виробництва пенні. Біля імпровізованої труни зібралися учасники в образах історичних постатей США: Авраама Лінкольна, його дружини Мері Тодд Лінкольн, Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона. Серед "скорботних" з’явився також персонаж Джона Вілкса Бута — вбивці Лінкольна.

У США провели ”похорон” одноцентової монети: чому сталася ”смерть” пенні (ФОТО) - фото 2

Похорон пенні у США. Фото: Marvin Joseph/The Washington Post

У натовпі можна було побачити й несподіваних персонажів, зокрема людей у костюмах Санта-Клауса та Пеннівайза — клоуна з екранізації роману Стівена Кінга "Воно". Сам захід радше нагадував сатиричний перформанс, ніж класичну жалобну церемонію. За даними Associated Press, на церемонії представили портрет Авраама Лінкольна, повністю викладений з пенні, чиє зображення є на монеті.

У США провели ”похорон” одноцентової монети: чому сталася ”смерть” пенні (ФОТО) - фото 2

Похорон одноцентової монети в США. Фото: AP/Julia Demaree Nikhinson

Кульмінацією події став так званий "звіт про розтин" пенні, який представив економіст Ramp Ара Харазян. У ньому він детально окреслив економічний занепад одноцентової монети. Головним аргументом стало зростання витрат на виробництво. Карбування однієї монети коштувало США майже чотири центи, що робить її економічно збитковою для держави.

Формальним приводом для "похорону" стало недавнє урочисте карбування останнього пенні, яку провів міністр фінансів США Скотт Бессент. Саме цей акт офіційно ознаменував завершення виробництва монети, історія якої почалася ще наприкінці 18 століття. Пенні був дозволений до випуску Законом про карбування монет 1792 року і з того часу став постійним супутником американців.

У США провели ”похорон” одноцентової монети: чому сталася ”смерть” пенні (ФОТО) - фото 2

Похорон одноцентової монети пенні в США. Фото: AP/Julia Demaree Nikhinson

У лютому цього року президент США Дональд Трамп публічно заявив про намір припинити виробництво пенні.

"Занадто довго Сполучені Штати карбували пенні, які буквально коштували нам більше двох центів. Це так марнотратно! Я доручив міністру фінансів припинити випуск нових пенні", — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп відволікся на спідню білизна Меланії під час виступу про економіку США.

Також "Коментарі" писали, як чоловік влаштував власний похорон, щоб подивитися, хто на нього прийде.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.foxnews.com/us/mock-funeral-held-penny-lincoln-memorial-230-year-coin-production-ends
Теги:

Новини

Всі новини