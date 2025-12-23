У США провели "похорон" одноцентової монети: чому сталася "смерть" пенні (ФОТО)

У Вашингтоні біля Меморіалу Лінкольна відбулася церемонія символічного "похорону" одноцентової монети США, яку називають пенні. Подія стала своєрідною фінальною крапкою в історії монети, яка перебувала в обігу понад 230 років і була невід’ємною частиною американської фінансової культури.

Похорон одноцентової монети в США. Фото: AP/Julia Demaree Nikhinson

Імітаційний похорон організувала платформа фінансового менеджменту Ramp після офіційного припинення виробництва пенні. Біля імпровізованої труни зібралися учасники в образах історичних постатей США: Авраама Лінкольна, його дружини Мері Тодд Лінкольн, Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона. Серед "скорботних" з’явився також персонаж Джона Вілкса Бута — вбивці Лінкольна.

Похорон пенні у США. Фото: Marvin Joseph/The Washington Post

У натовпі можна було побачити й несподіваних персонажів, зокрема людей у костюмах Санта-Клауса та Пеннівайза — клоуна з екранізації роману Стівена Кінга "Воно". Сам захід радше нагадував сатиричний перформанс, ніж класичну жалобну церемонію. За даними Associated Press, на церемонії представили портрет Авраама Лінкольна, повністю викладений з пенні, чиє зображення є на монеті.





Похорон одноцентової монети в США. Фото: AP/Julia Demaree Nikhinson

Кульмінацією події став так званий "звіт про розтин" пенні, який представив економіст Ramp Ара Харазян. У ньому він детально окреслив економічний занепад одноцентової монети. Головним аргументом стало зростання витрат на виробництво. Карбування однієї монети коштувало США майже чотири центи, що робить її економічно збитковою для держави.

Формальним приводом для "похорону" стало недавнє урочисте карбування останнього пенні, яку провів міністр фінансів США Скотт Бессент. Саме цей акт офіційно ознаменував завершення виробництва монети, історія якої почалася ще наприкінці 18 століття. Пенні був дозволений до випуску Законом про карбування монет 1792 року і з того часу став постійним супутником американців.

Похорон одноцентової монети пенні в США. Фото: AP/Julia Demaree Nikhinson

У лютому цього року президент США Дональд Трамп публічно заявив про намір припинити виробництво пенні.

"Занадто довго Сполучені Штати карбували пенні, які буквально коштували нам більше двох центів. Це так марнотратно! Я доручив міністру фінансів припинити випуск нових пенні", — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

