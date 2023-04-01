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В США рассказали, что готовы поставить Украине вместо запрашиваемых Киевом ATACMS

По словам высокопоставленного генерала Марка Милли, у США относительно мало ATACMS

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

США рассматривают варианты поставок Украине оружия большой дальности вместо ATACMS, что существенно усилит позиции ВСУ на поле боя, в первую очередь, за счет увеличения радиуса поражения сил и средств противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Defense One" заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

В США рассказали, что готовы поставить Украине вместо запрашиваемых Киевом ATACMS

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Что касается вопроса поставок Украине ATACMS, то Вашингтон пока что отвечает отказом по одной причине – у США не так много в запасе этого оружия и американские вооруженные силы должны поддерживать запасы столь важных вооружений.


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При этом Марк Милли отметил, что есть несколько вооружений, которые могут быть полезны Украине не менее, чем ATACMS. Генерал не стал раскрывать подробности, о каких именно вооружениях идет речь, отметив лишь, что речь идет о мощных безбилетниках. Кроме этого, уточнил генерал, у британских союзников есть несколько систем, которые могут помочь Украине.

Марк Милли отметил, война в Украине выявила "невероятные темпы потребления обычных боеприпасов", и сейчас США анализируют потребности в них на случай большой войны. 

Пока что у США достаточно боеприпасов, но ОПК будет работать над расширением своих мощностей в течение нескольких лет, прокомментировал генерал. 

"Если вы участвуете в серьезной войне между большими государствами, не надо недооценивать количество боеприпасов, которое вам понадобится", — подытожил Милли.

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Источник: https://www.defenseone.com/threats/2023/03/ukraine-victory-unlikely-year-milley-says/384681/
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