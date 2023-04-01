В США рассказали, что готовы поставить Украине вместо запрашиваемых Киевом ATACMS

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Кравцев Сергей
США рассматривают варианты поставок Украине оружия большой дальности вместо ATACMS, что существенно усилит позиции ВСУ на поле боя, в первую очередь, за счет увеличения радиуса поражения сил и средств противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Defense One" заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
Марк Милли. Фото: из открытых источников
Что касается вопроса поставок Украине ATACMS, то Вашингтон пока что отвечает отказом по одной причине – у США не так много в запасе этого оружия и американские вооруженные силы должны поддерживать запасы столь важных вооружений.
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При этом Марк Милли отметил, что есть несколько вооружений, которые могут быть полезны Украине не менее, чем ATACMS. Генерал не стал раскрывать подробности, о каких именно вооружениях идет речь, отметив лишь, что речь идет о мощных безбилетниках. Кроме этого, уточнил генерал, у британских союзников есть несколько систем, которые могут помочь Украине.
Марк Милли отметил, война в Украине выявила "невероятные темпы потребления обычных боеприпасов", и сейчас США анализируют потребности в них на случай большой войны.
Пока что у США достаточно боеприпасов, но ОПК будет работать над расширением своих мощностей в течение нескольких лет, прокомментировал генерал.
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