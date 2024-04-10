В США сделали предупреждение Китаю из-за сотрудничестве с Россией

Если Россия добьется успехов в войне в Украине, то США сочтет Китай ответственным за такой прогресс РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла.



Курт Кэмпбелл. Фото из открытых источников

Курт Кэмпбелл отреагировал на визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай, где тот встретился с высшим руководством страны. В ходе встречи лидер Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять сотрудничество с Россией. Кэмпбелл указывает, что попытки России при поддержке Китая захватить территории в Европе могут изменить баланс сил, что является "откровенно неприемлемым" вариантом для США.

"Мы прямо заявили Китаю, что если это будет продолжаться, то это повлияет на отношения между США и Китаем. Мы не будем стоять в стороне и будем говорить, что все в порядке", — сказал Кэмпбелл.

Заместитель госсекретаря США объясняет, что война в Украине будет восприниматься не только как ответственность России, но и тех стран, которые помогают Москве продолжать военные действия.

"Мы будем рассматривать это не просто как действия России, а как объединенный комплекс действий, который поддерживает Китай, а также Северная Корея. Это противоречит нашим интересам", — подчеркнул Кэмпбелл и добавил, что одна из главных миссий США в Европе это поддерживать мир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил о поддержке российского народа. По его словам, китайско-российские отношения приносят пользу обоим народам и придают "силу в международной честности".

Также "Комментарии" писали, что в Соединенных Штатах объяснили, действительно ли Китай стал союзником России в войне против Украины.