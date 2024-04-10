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В США сделали предупреждение Китаю из-за сотрудничестве с Россией

Соединенные Штаты будут реагировать, если российское вторжение в Европе усилится благодаря сотрудничеству России с Китаем.

сегодня, 14:20
Автор:
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Slava Kot
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Если Россия добьется успехов в войне в Украине, то США сочтет Китай ответственным за такой прогресс РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла.

В США сделали предупреждение Китаю из-за сотрудничестве с Россией

Курт Кэмпбелл. Фото из открытых источников

Курт Кэмпбелл отреагировал на визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай, где тот встретился с высшим руководством страны. В ходе встречи лидер Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять сотрудничество с Россией. Кэмпбелл указывает, что попытки России при поддержке Китая захватить территории в Европе могут изменить баланс сил, что является "откровенно неприемлемым" вариантом для США.

"Мы прямо заявили Китаю, что если это будет продолжаться, то это повлияет на отношения между США и Китаем. Мы не будем стоять в стороне и будем говорить, что все в порядке", — сказал Кэмпбелл.

Заместитель госсекретаря США объясняет, что война в Украине будет восприниматься не только как ответственность России, но и тех стран, которые помогают Москве продолжать военные действия.

"Мы будем рассматривать это не просто как действия России, а как объединенный комплекс действий, который поддерживает Китай, а также Северная Корея. Это противоречит нашим интересам", — подчеркнул Кэмпбелл и добавил, что одна из главных миссий США в Европе это поддерживать мир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил о поддержке российского народа. По его словам, китайско-российские отношения приносят пользу обоим народам и придают "силу в международной честности".

Также "Комментарии" писали, что в Соединенных Штатах объяснили, действительно ли Китай стал союзником России в войне против Украины.



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Источник: https://www.dw.com/ru/ssa-predupredili-kitaj-ob-otvetstvennosti-za-uspehi-rf-v-ukraine/a-68782166
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