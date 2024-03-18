В США сделали тревожное заявление о войне в Украине

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что украинская армия вынуждена отступать на востоке Украины. По его словам, это происходит из-за нехватки боеприпасов от союзников Украины, в том числе и США.



Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото из открытых источников

В интервью на американском телеканале ABC News Джон Кирби рассказал, что уменьшение помощи западных партнеров влияет на ход войны в Украине. Кирби сделал тревожное заявление об отступлении украинцев к линии обороны из-за нехватки боеприпасов.

"У них на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и они сейчас отступают к второй и третьей линии обороны. Россияне продолжают пытаться продвигаться на запад", – сказал Джон Кирби и добавил, что Украине должна получить поддержку и это важно для США.

Напомним, что США с октября 2023 года не может принять решение о помощи Украине на более чем на 60 млрд долларов. Законопроект стал средством давления на демократов со стороны республиканцев, которые выставляют новые условия, чтобы принять помощь Украине.

Движение к принятию решения произошло 13 февраля, когда за законопроект о помощи Украине проголосовали в Сенате США. Однако спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон не выносит документ о помощи Украине на голосование в Конгрессе. В то же время республиканцы призывают снова обсудить пакет помощи и предлагают альтернативную версию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Майку Джонсону установили дедлайн, чтобы Конгресс США проголосовал за пакет помощи Украине.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп "похвалил" Владимира Зеленского заявив, что он "лучший покупатель", ведь каждый визит в США забирает 50-60 млрд долларов для Украины. Однако Украина получила меньше средств от США, чем озвучил Трамп.