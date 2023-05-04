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В США сообщили, готов ли Путин к мирным переговорам

Американский представитель заявил, что не видит изменений в сознании Путина и России по поводу мирных планов.

сегодня, 17:16
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Автор:

Slava Kot

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что не видит действий со стороны России, свидетельствующих о готовности этой страны к серьезным переговорам по прекращению войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Украинская правда".

В США сообщили, готов ли Путин к мирным переговорам

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Американский дипломат в разговоре с обозревателем издания Washington Post Дэвидом Игнатиусом рассказал о том, насколько готово высшее руководство РФ к мирным переговорам в войне, которую сами и начали напав на территорию Украины.


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"Нет никаких доказательств того, что Россия готова к серьезной дипломатии", – рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Соединенные Штаты, которые и весь мир продолжает видеть российскую агрессию в Украине. Особенно это заметно в последние недели, когда были нанесены ракетные удары по гражданским объектам в Херсонской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областях Украины.

"Напротив, мы стали свидетелями ужасных нападений на гражданские объекты в Украине только за последнюю неделю", — отметил госсекретарь и добавил, что "предстоят глубокие изменения в сознании Путина и в сознании России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия обвинила Соединенные Штаты и Украину в атаках на Кремль и попытке покушения на Путина. Энтони Блинкен отреагировал на эти слова спикера Кремля и назвал их "смешными".

Также "Комментарии" писали, что в Берлине начнут расследование из-за слива информации о потенциальном визите президента Украины Владимира Зеленского в Германию. Столичная полиция заявила, что газета обнародовала конфиденциальную информацию.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/4/7400690/
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