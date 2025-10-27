logo

В США сообщили неприятные новости для Венгрии
commentss НОВОСТИ Все новости

В США сообщили неприятные новости для Венгрии

США опровергли заявление Сиярто о поблажках по отношению к российской нефти. Вашингтон призывает Венгрию срочно разработать план отказа от энергоресурсов РФ.

27 октября 2025, 10:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер опроверг заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто о якобы поблажках Вашингтона по поводу закупок российской нефти. По словам американского дипломата, Соединенные Штаты не только не делают никаких исключений для Будапешта, но и будут помогать стране постепенно избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

В США сообщили неприятные новости для Венгрии

Мэтью Витакер. Фото из открытых источников

В интервью Fox News журналистка Джеки Гайнрих спросила Витакера о заявлении Сиярто, утверждавшего, что Белый дом "учитывает географию" и потому делает снисхождение Венгрии в вопросе российской нефти. Представитель США категорически отрицает эти слова.

"Мы ожидаем, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, продолжающие покупать российскую нефть и газ, разработают и реализуют план по отказу от российских энергоресурсов", — отметил Витакер.

Постпред США подчеркнул, что в отличие от большинства соседей Будапешт до сих пор не предложил ни одной стратегии энергетической независимости.

"Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала планы и не приняла активные меры. Мы продолжим работать с ними и их соседями, такими как Хорватия, чтобы помочь избавиться от этой зависимости", — добавил представитель США.

Витакер также добавил, что в ближайшие годы трубопровод "Дружба", которым Венгрия получает большинство российской нефти, может быть закрыт. По его словам, Будапешту следует уже сейчас планировать альтернативные маршруты поставок.

"Мы как хороший союзник поможем разработать эти планы и реализовать их, чтобы освободить от зависимости от российской нефти и газа", — сказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не может отказаться от российской нефти из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для поставок из других источников. По его словам, нефтепровод "Дружба" остается единственным вариантом обеспечения энергетических потребностей страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия возмутилась угрозой Польши об аресте Путина.

Также "Комментарии" писали, что Орбан заявил о попытке обойти санкции США против нефти РФ.



