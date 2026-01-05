logo

В США совершили нападение на дом вице-президента Вэнса: что известно
НОВОСТИ

В США совершили нападение на дом вице-президента Вэнса: что известно

В доме вице-президента США Джей Ди Вэнса в Огайо разбили окна. Подозреваемый задержан, семьи Вэнса дома не было.

5 января 2026, 16:05
Автор:
avatar

Slava Kot

В США правоохранительные органы расследуют инцидент у здания вице-президента Джей Ди Вэнса в штате Огайо. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в федеральных правоохранительных органах, в результате нападения в резиденции были разбиты окна, а один человек задержан. Самого Вэнса и членов его семьи в момент инцидента в доме не было.

В США совершили нападение на дом вице-президента Вэнса: что известно

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Инцидент с нападением на дом Вэнса произошел около полуночи 4 января в районе Волнат-Хиллз в Цинциннате. По данным Associated Press, сотрудники Секретной службы услышали шум и обнаружили мужчину, который молотком разбил окно и пытался проникнуть внутрь. В ходе инцидента подозреваемый также повредил автомобиль Секретной службы на подъездной дорожке к дому.

В США совершили нападение на дом вице-президента Вэнса: что известно - фото 2

Разбитые окна в доме вице-президента США Вэнса в Огайо

Местные СМИ сообщают о повреждении нескольких окон и разбитом стекле на территории резиденции. На месте работали сотрудники полиции Цинциннати и Секретной службы, которые устанавливают мотивы нападающего и выясняют, был ли инцидент направлен непосредственно против вице-президента США или его семьи.

Спикер Секретной службы Энтони Гульельми подтвердил, что дом на момент нападения был пуст. Вэнс с семьей оставил Огайо за несколько часов до инцидента. Ни вице-президент, ни Белый дом пока публично не комментировали нападение на дом

Вэнс был сенатором США от штата Огайо прежде чем стал вице-президентом Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вэнс заявил о прорыве в мирных переговорах Украины и России.

Также "Комментарии" писали, что кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал под осколки снаряда.



Источник: https://www.foxnews.com/politics/vp-vances-ohio-home-damaged-man-in-custody-secret-service-says
