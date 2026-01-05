У США здійснили напад на будинок віцепрезидента Венса: що відомо

У США правоохоронні органи розслідують інцидент біля будинку віцепрезидента Джей Ді Венса в штаті Огайо. Як повідомляє CNN з посиланням на джерела у федеральних правоохоронних органах, внаслідок нападу в резиденції були розбиті вікна, а одну особу затримано. Самого Венса та членів його родини в момент інциденту в будинку не було.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел

Інцидент з нападом на будинок Венса стався близько опівночі 4 січня в районі Волнат-Гіллз у Цинциннаті. За даними Associated Press, співробітники Секретної служби почули гучний шум і виявили чоловіка, який молотком розбив вікно та намагався проникнути всередину. Під час інциденту підозрюваний також пошкодив автомобіль Секретної служби на під’їзній доріжці до будинку.

Розбиті вікна у будинку віцепрезидента США Венса в Огайо

Місцеві ЗМІ, повідомляють про пошкодження кількох вікон і розбите скло на території резиденції. На місці працювали співробітники поліції Цинциннаті та Секретної служби, які наразі встановлюють мотиви нападника та з’ясовують, чи був інцидент спрямований безпосередньо проти віцепрезидента США або його родини.

Речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі підтвердив, що будинок на момент нападу був порожній. Венс із сім’єю залишив Огайо за кілька годин до інциденту. Ні віцепрезидент, ні Білий дім поки що публічно не коментували напад на будинок

Венс був сенатором США від штату Огайо перш ніж став віцепрезидентом Трампа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Венс заявив про прорив у мирних переговорах України та Росії.

Також "Коментарі" писали, що кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса потрапив під осколки снаряда.