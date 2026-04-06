В США требуют отстранить Трампа: подвергли сомнению его психическое состояние

Slava Kot
Заявление президента США Дональда Трампа с нецензурными угрозами в адрес Ирана вызвало волну критики в Вашингтоне. Американские политики обеих партий назвали риторику главы Белого дома опасной и призвали оценить его психическое состояние на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп.
В католическую Пасху 5 апреля Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social эмоциональное сообщение с грубой лексикой. В нем он требовал от Тегерана восстановить судоходство через Ормузский пролив и пригрозил ударами по инфраструктуре страны.
Американский президент заявил, что если Иран не выполнит требования, то страну ждут удары по электростанциям и мостам.
Администрация Трампа уже не в первый раз выдвигает Тегерану жесткие требования. Президент США неоднократно устанавливал 48-часовые дедлайны для разблокирования стратегического пролива, однако иранские власти их игнорировали. Новый срок дедлайна Трампа истекает в ближайший вторник.
В то же время в Тегеране заявили, что восстановление полноценного судоходства возможно только после компенсации ущерба от войны и введения нового режима транзитного сбора.
Риторика Трампа повлекла за собой резкую реакцию среди его бывших союзников. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Трамп "с ума сошел" и призвала членов его администрации остановить "безумие".
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал поведение Трампа "нестабильным" и предупредил, что подобные заявления могут оттолкнуть союзников США.
Независимый сенатор Берни Сандерс заявил, что публикация выглядит как "бред опасного человека", и призвал Конгресс немедленно вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.
Сенатор Крис Мерфи упомянул о возможности применения 25-й поправки к Конституции США. Это механизм, позволяющий временно передать полномочия президента вице-президенту в случае его недееспособности.
Конгрессмен Ро Ханна заявил, что агрессивная риторика Трампа лишь усугубляет угрозу для американских военных в регионе, а сенатор Тим Кейн призвал президента "снизить тон", предупредив, что подобные заявления могут повысить риски для военных США и ухудшить отношения с союзниками.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США требуют отстранить Трампа по еще никогда не применявшемуся правилу.
Также "Комментарии" писали, что в США подвергли сомнению психическое состояние Трампа.