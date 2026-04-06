В США требуют отстранить Трампа: подвергли сомнению его психическое состояние

Заявление президента США Дональда Трампа с нецензурными угрозами в адрес Ирана вызвало волну критики в Вашингтоне. Американские политики обеих партий назвали риторику главы Белого дома опасной и призвали оценить его психическое состояние на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Угрозы и ультиматумы Трампа

В католическую Пасху 5 апреля Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social эмоциональное сообщение с грубой лексикой. В нем он требовал от Тегерана восстановить судоходство через Ормузский пролив и пригрозил ударами по инфраструктуре страны.

"Откройте бл*дский пролив, безумные отбросы, или будете жить в аду – просто наблюдайте!", — написал Трамп.

Американский президент заявил, что если Иран не выполнит требования, то страну ждут удары по электростанциям и мостам.

Администрация Трампа уже не в первый раз выдвигает Тегерану жесткие требования. Президент США неоднократно устанавливал 48-часовые дедлайны для разблокирования стратегического пролива, однако иранские власти их игнорировали. Новый срок дедлайна Трампа истекает в ближайший вторник.

В то же время в Тегеране заявили, что восстановление полноценного судоходства возможно только после компенсации ущерба от войны и введения нового режима транзитного сбора.

В США требуют отстранить Трампа из-за его психического состояния

Риторика Трампа повлекла за собой резкую реакцию среди его бывших союзников. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Трамп "с ума сошел" и призвала членов его администрации остановить "безумие".

"Он сошел с ума, и вы все соучастники. Я не защищаю Иран, но давайте будем честными по всему этому. Пролив закрыт, потому что США и Израиль начали неспровоцированную войну против Ирана. Вы знаете, кто имеет ядерное оружие? Израиль. Они более чем способны защитить себя без необходимости для США", — заявила Грин указывая, что война США против Ирана "не делает Америку снова великой" и добавила, что такие действия "это зло".

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал поведение Трампа "нестабильным" и предупредил, что подобные заявления могут оттолкнуть союзников США.

"С Пасхой, Америко. Пока вы идете в церковь и празднуете с друзьями и семьей, президент Соединенных Штатов тирадует в социальных сетях, как неистовый сумасшедший. Он угрожает возможными военными преступлениями и отталкивает союзников", — указывает Шумер.

Независимый сенатор Берни Сандерс заявил, что публикация выглядит как "бред опасного человека", и призвал Конгресс немедленно вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Сенатор Крис Мерфи упомянул о возможности применения 25-й поправки к Конституции США. Это механизм, позволяющий временно передать полномочия президента вице-президенту в случае его недееспособности.

Конгрессмен Ро Ханна заявил, что агрессивная риторика Трампа лишь усугубляет угрозу для американских военных в регионе, а сенатор Тим Кейн призвал президента "снизить тон", предупредив, что подобные заявления могут повысить риски для военных США и ухудшить отношения с союзниками.

