В США убрали мурал с убитой украинкой Ириной Заруцкой из-за споров (ФОТО)

В американском городе Провиденс, расположенном в штате Род-Айленд, демонтировали мурал с изображением убитой украинки Ирины Заруцкой. История вокруг стенописи вызвала споры местных жителей, политиков и активистов.

Изображение Ирины Заруцкой на стене бара Dark Lady в Провиденсе.

Мурал появился на стене популярного бара Dark Lady как символ памяти об украинской беженке, погибшей в США. Совладелец заведения Франсуа Карам объяснял, что идея по граффити должна была объединить общину вокруг истории иммигрантов, пытающихся построить новую жизнь в Америке.

"Ирина когда-то была иммигранткой, которая гналась за американской мечтой. Она работала, чтобы построить свою жизнь, но потеряла ее по дороге. Эта мурал — наш способ почтить ее на здании, принадлежащем иммигрантской семье, понимающей этот путь", — сказал Карам.

Однако часть жителей Провиденса выступила против мурала, в частности, мэр Провиденса Бретт Смайли и другие местные чиновники. Дополнительную волну критики вызвала информация о том, что инициативу частично поддержал американский миллиардер Илон Маск.

После нескольких недель дискуссий владельцы бара согласились убрать изображение. В заявлении они отметили, что стремились "сделать правильный шаг для общества" и надеются на завершение конфликта.

Перенесенный мурал Ирины Заруцкой

Несмотря на демонтаж, история мурала на этом не завершилась. По словам Франсуа Карама, новое изображение Ирины Заруцкой может разместить на стене местного ресторана.

Убийство Ирины Заруцкой

Ирина Заруцкая была убита в поезде 22 августа 2025 года в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Украинка переехала в США, спасаясь от войны. Подозреваемый в нападении Декарлос Браун-младший был задержан сразу после преступления. По данным американских медиа, у него уже было криминальное прошлое и ранее фигурировал по делам о насильственных преступлениях.

