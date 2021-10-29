В США умер известный комик и звезда TikTok (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки умер популярный комик и тиктокер. Об этом сообщает издание ТСН.

Хьюи Хаха. Фото: Instagram/Huey Haha

Информация о смерти комика вьетнамского происхождения Хьюи Хаха из города Стоктон, что в американском штате Калифорния появилась в социальных сетях 27 октября.

Как пишет издание, ссылаясь на пост в соцсетях, мужчина скончался еще 25 октября. Отмечается, что после смерти комика его учетная запись в сервисе TikTok была удалена. На аккаунте молодой звезды насчитывалось около четырех с половиной миллионов подписчиков.

На данный момент причина смерти 22-летнего американца остается неизвестной.



Молодой человек начал набирать популярность примерно два года назад. Он стал известным после публикации коротких комедийных фрагментов в Сети.

Для справки: кроме страницы в TikTok Хьюи имел YouTube-канал (450 тысяч подписчиков) и Instagram (около 200 тысяч подписчиков).

Без отца осталась его двухлетняя дочь. На данный момент пользователи уже успели собрать более 30 тысяч долларов в виде пожертвований для покрытия расходов на похороны и поддержку его ребёнка.

Напомним, ране "Комментарии" информировали о том, что в одном из баров Мексики произошла стрельба, в которой погибла известная американская блогерша. Кроме американки ранения получила её подруга из Германии. Пострадавшую госпитализировали, однако от полученных травм она скончалась в стенах медицинского учреждения.

Также "Комментарии" сообщали о том, что известный YouTube-блогер погиб во время съемок нового видеоролика. Мужчина оступился и упал с большой высоты. Он получил серьезные травмы и скончался.

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