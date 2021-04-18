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В США умер один из основателей компании Adobe

В Калифорнии умер Чарльз Гешке - один из основателей компании Adobe, участвовавший в разработке формата PDF

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий

На 82-м году жизни перестало биться сердце американского бизнесмена и ученого-компьютерщика Чарльза Гешке. Это один из основателей компании Adobe Inc., занимающейся выпуском графики и программного обеспечения.

В США умер один из основателей компании Adobe

Чарльз Гешке / фото: Reuters

Как сообщает издание Associated Press, бизнесмен скончался несколько дней назад в Калифорнии, но причина его смерти не указана.

Генеральный директор Adobe Systems Шантану Нарайен отметил, что это огромная потеря для компании и для индустрии технологий, потому что Чарльз Гешке был ориентиром и героем на протяжении десятилетий. Вместе с Джоном Уорноком они разработали инновационное программное обеспечение, которое произвело революцию в творчестве и общении между людьми.

Известно, что компания Adobe наиболее известна своей системой веб-программного обеспечения Adobe Flash, программами для редактирования изображений Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF). В 2009 году Adobe попала в список 400 лучших крупных компаний.

За свои достижения в области технологий и инноваций Чарльз Гешке вместе с Джоном Уорноком в 2008 году получили от экс-президента США Барака Обамы государственную награду. В 2010 году Общество Маркони наградило предпринимателей премией Маркони за выдающийся вклад в технологии связи.

Напомним, что в тюрьме США скончался бывший инвестор Берни Мейдофф, отбывавший 150-летний срок за организацию крупнейшей в мировой истории финансовой пирамиды. Сообщается, что смерть наступила по естественным причинам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в возрасте 88 лет скончался нобелевский лауреат по экономике, "отец евро" Роберт Манделл.


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Источник: https://apnews.com/article/business-john-warnock-san-francisco-b77f216f52d736a6b5a383a429208f51
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