Следующей задачей для властей США будет изменение ситуации на Кубе. Такой анонс сделал сенатор Линдси Грэм в эфире Fox News.

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

"Следующая на очереди Куба. Их режим упадет. Их дни сбегают к концу. Иранский режим вот-вот развалится. Капитан корабля, аятолла, мертв как камень", — заявил сенатор Грэм.

Следует заметить, что ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за Кубы и угрожал ввести тарифы для стран, поставляющих нефть кубинскому режиму. Трамп утверждал, что кубинские власти "сотрудничают с многочисленными враждебными странами", размещая на своей территории их военные и разведывательные объекты.

8 января правительство Кубы приняло дополнительные меры безопасности после похищения американцами венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Население Кубы испугано, но есть много тех, кто надеется на свержение диктатуры и в их стране.

