У США вже не приховують, яка країна стане наступною ціллю після Ірану

Наступним завданням для влади США буде зміна ситуації на Кубі. Такий анонс зробив сенатор Ліндсі Грем в етері Fox News.

Ліндсі Грем. Фото: з відкритих джерел

"Наступна на черзі Куба. Їх режим впаде. Їхні дні збігають кінця. Іранський режим ось-ось розвалиться. Капітан корабля, аятолла, мертвий як камінь", — заявив сенатор Грем.

Варто зауважити, що раніше президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і погрожував ввести тарифи для країн, що постачають нафту кубинському режиму. Трамп стверджував, що кубинська влада "співпрацює з численними ворожими країнами", розміщуючи на своїй території їхні військові та розвідувальні об'єкти.

8 січня уряд Куби вжив додаткових заходів безпеки після викрадення американцями венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Населення Куби налякане, але є багато тих, хто сподівається на повалення диктатури і в їх країні.

