В США уже продают футболки с победным фото Трампа

Десятки политиков и мировых лидеров отреагировали на покушение на Дональда Трампа, выражая ему поддержку. СМИ предполагают, что этот инцидент может способствовать успеху республиканца на выборах. Тем временем фанаты Трампа уже начали изготавливать футболки с его "победным" фото после нападения. Как сообщает Fox News, сразу несколько человек вскоре после покушения предложили купить подобные футболки.

Покушение на Трампа (фото из открытых источников)

Стрелец попал в ухо Дональда Трампа, в результате чего на его лице появилась струйка крови. Охрана вывела Трампа со сцены, но вскоре он вернулся, подняв в воздух сжатый кулак и выкрикнув: "Борись! Борись! Борись!".

Блоггеры-близнецы Ходж, поддерживающие Трампа, опубликовали в соцсетях свой дизайн футболок с запечатлевшим этот момент репортерским фото. Они заявили, что 100% выручки от продаж пойдут на президентскую кампанию Трампа.

Другой пользователь X опубликовал фото футболки с таким же изображением и подписью: "Если пришел за королем, лучше не промахнись".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что директор Секретной службы США в призывают в Конгресс после покушения на Трампа. В связи с покушением на экспрезидента Дональда Трампа Наблюдательный комитет Палаты представителей США пригласил для свидетельств директора Тайной службы США Кимберли Читл. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на сообщение комитета в твиттере.

Как отмечается, руководитель этого органа Джеймс Комер пригласил директора Тайной службы США Читл дать показания на слушаниях в понедельник, 22 июля.

Также "Комментарии" сообщали о реакции мировых лидеров на попытку убийства Дональда Трампа . 14 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании прозвучало несколько выстрелов, а кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранение уха. Впоследствии стало известно, что на митинге погиб один человек, двое были ранены, а нападавший убит. Мировые лидеры отреагировали на попытку убийства Трампа и осудили стрельбу.



