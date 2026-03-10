В США все изменилось: поддерживают ли американцы действия Трампа

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа просел до 44%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу NBC News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что 44% опрошенных "однозначно поддерживают" или "скорее поддерживают" то, как президент Трамп работает на своем посту, что на три процентных пункта меньше 47% в марте 2025 года.

54% опрошенных "однозначно не одобряют" или "скорее не одобряют" работу Трампа, тогда как год назад этот показатель составлял 51%.

53% респондентов одобряют политику президента по безопасности границ, 44% – иммиграционную политику, операцию против Ирана – 41%. Данные другого опроса показали, что операцию против Ирана поддерживают лишь 27%.

Сбор данных проводили с 27 февраля по 3 марта, всего опросили 1000 зарегистрированных избирателей. Возможная погрешность составляет 3,1 процентных пункта.

Читайте также на портале "Комментарии" — в окружении президента США Дональда Трампа усиливаются призывы разработать стратегию выхода из войны против Ирана. По данным The Wall Street Journal, ряд советников Белого дома обеспокоены экономическими и политическими последствиями затяжного конфликта, особенно на фоне резких колебаний цен на нефть.

В понедельник Трамп заявил журналистам, что военная операция "в основном достигла своих целей" и может завершиться "очень скоро". При этом конкретные сроки окончания кампании он не назвал. Источники в администрации отмечают, что быстро выйти из конфликта будет сложно: Тегеран продолжает атаки в регионе, а Израиль не намерен прекращать удары по иранским объектам.

Также издание "Комментарии" сообщало – эскалация войны в Иране уже начала бить по карманам американцев. Резкий рост мировых цен на нефть привел к заметному подорожанию бензина в США, что усилило недовольство граждан уровнем жизни. Об этом сообщает CNN.



