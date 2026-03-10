У США все змінилося: чи підтримують американці дії Трампа

Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа просів до 44%. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування на замовлення NBC News.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що 44% опитаних "однозначно підтримують" або "швидше підтримують" те, як президент Трамп працює на своїй посаді, що на три процентні пункти менше 47% у березні 2025 року.

54% опитаних "однозначно не схвалюють" або "швидше не схвалюють" роботу Трампа, тоді як рік тому цей показник становив 51%.

53% респондентів схвалюють політику президента з безпеки кордонів, 44% – імміграційну політику, операцію проти Ірану – 41%. Дані іншого опитування показали, що операцію проти Ірану підтримують лише 27%.

Збір даних проводили з 27 лютого до 3 березня, всього опитали 1000 зареєстрованих виборців. Можлива похибка становить 3,1 процентних пункти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в оточенні президента США Дональда Трампа посилюються заклики розробити стратегію виходу з війни проти Ірану. За даними The Wall Street Journal, низка радників Білого дому стурбована економічними та політичними наслідками затяжного конфлікту, особливо на тлі різких коливань цін на нафту.

У понеділок Трамп заявив журналістам, що військова операція "в основному досягла своєї мети" і може завершитися "дуже скоро". При цьому конкретних термінів закінчення кампанії він не назвав. Джерела в адміністрації зазначають, що швидко вийти з конфлікту буде складно: Тегеран продовжує атаки в регіоні, а Ізраїль не має наміру припиняти удари по іранських об'єктах.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ескалація війни в Ірані вже почала бити по кишенях американців. Різке зростання світових цін на нафту призвело до помітного подорожчання бензину в США, що посилило невдоволення громадян рівнем життя. Про це повідомляє CNN.



