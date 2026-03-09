logo

В США выросли потери: сколько уже погибло американских солдат в операции против Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

В США выросли потери: сколько уже погибло американских солдат в операции против Ирана

Число погибших американских военных во время операции против Ирана возросло до семи.

9 марта 2026, 08:10
Автор:
avatar

Slava Kot

В ходе американской военной операции против Ирана количество погибших военнослужащих США возросло до семи. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило смерть еще одного солдата, скончавшегося от ранений, полученных во время иранской атаки на американские позиции в Саудовской Аравии.



Американские солдаты. Фото из открытых источников

Как пишет Центральное командование Вооруженных сил США, 7 марта умер еще один американский солдат на войне против Ирана.

"Минувшей ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных во время первых атак иранского режима на Ближнем Востоке. Военнослужащий был тяжело ранен на месте нападения на американские войска в Королевстве Саудовская Аравия 1 марта", — говорится в заявлении.

В командовании уточнили, что личность погибшего не будут разглашать в течение 24 часов, пока о трагедии официально не сообщат его семье. Также не уточняется, где именно на территории Саудовской Аравии произошло нападение и сколько военных могли получить ранения.

Предыдущие шесть американских военнослужащих погибли в результате удара иранского беспилотника по временному оперативному центру в Кувейте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с семьями погибших военных и те, якобы просили его довести операцию до победы. Отвечая на вопрос, заставило ли его прощание с погибшими задуматься о целесообразности сделки, президент США сказал: "Нет, совсем нет".

"Родители были бы расстроены, если бы я это сделал. Родители сказали мне, каждый из них: пожалуйста, сэр, выиграйте это для моего сына", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран утверждает, что несколько американских военных попали в плен. В США отреагировали.

Также "Комментарии" писали, что Трамп смертельно пригрозил новому лидеру Ирана.



Источник: https://x.com/CENTCOM/status/2030727586226360485
