Іран заявив, що захопив у полон американських військових: у США відреагували

Іран заявив, що під час останніх бойових дій кілька американських військових нібито потрапили в полон. У Вашингтоні ці твердження категорично заперечили та назвали їх дезінформацією.

Американські солдати. Фото з відкритих джерел

Секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані опублікував заяву в соціальній мережі X, де стверджував, що американська сторона нібито приховує реальні втрати на війні. За його словами, кілька солдатів США були захоплені в полон, однак Вашингтон нібито повідомляє про їхню загибель у бою, щоб уникнути розголосу.

"Мені повідомили, що кілька американських солдатів потрапили в полон. Але американці стверджують, що вони загинули в бою. Попри їх марні спроби, правду вони не зможуть довго приховувати", — заявив Ларіджані.

Іранський посадовець також звинуватив США у поширенні неправдивої інформації щодо кількості загиблих військових. За словами Ларіджані, реальні втрати США можуть бути більшими, ніж офіційно визнає американська сторона.

Однак у Центральному командуванні США заяви Ірану різко відкинули. Представник командування в коментарі Al Jazeera наголосив, що повідомлення про захоплених американських військових не відповідають дійсності.

"Заяви іранського режиму про полон американських солдатів — це ще один приклад брехні та обману", — йдеться в заяві.

Станом на 8 березня відомо, що шість американських військових загинули у боях на Близькому Сході. За даними CNN, усі були убиті внаслідок іранської ракети, яка влучила у тимчасовий оперативний центр у цивільному порту Кувейту. Боєприпас, здатний обходити системи протиповітряної оборони, поцілив у контейнерну споруду, де перебували військові. Повідомляється, що сирена повітряної тривоги не спрацювала.

