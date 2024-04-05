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В США высказались о "дружбе" России и Китая

В Пентагоне подчеркнули, каждая страна в праве сама выбирать, с кем сотрудничать, но проблемы начинаются тогда, когда РФ начинает получать возможности для войны

сегодня, 10:22
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Кравцев Сергей
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В Пентагоне считают, что каждая страна сама выбирает с кем сотрудничать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Пентагона Пэт Райдер, комментируя партнерство России и Китая.

В США высказались о "дружбе" России и Китая

Си Цзиньпин и Путин. Фото из открытых источников

Спикер отметил, внимание США сосредоточено на работе с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности.

"Каждая из наций, которые вы выделили, является суверенной нацией. И они будут принимать решения о том, с кем им сотрудничать, а с кем нет", — сказал Райдер.

Он отметил, что проблемой такие партнерства становятся тогда, когда начинается "вредоносная деятельность в плане предоставления России возможностей, которые она затем использует для нападения на Украину".

Отметим, президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили не только американо-китайские отношения, но и войну в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — США шлют сигналы Китайской Народной Республике (КНР), предупреждая, чтоб та не поддерживала агрессию РФ в Украине. В свою очередь, Франция уверяет, что Китай может повлиять на решение России продолжать войну. Причем, повлиять в ракурсе установления мира в соответствии с международным правом. Что можно сказать об этих сигналах, а также в целом о позиции КНР на третьем году широкомасштабной войны? Как эта позиция может измениться? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Си Цзиньпина предложили провести мирную конференцию по Украине: кто должен стать ее участниками.




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Источник: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3731825/pentagon-press-secretary-air-force-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/
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