В США высказались о "дружбе" России и Китая

В Пентагоне считают, что каждая страна сама выбирает с кем сотрудничать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Пентагона Пэт Райдер, комментируя партнерство России и Китая.

Си Цзиньпин и Путин. Фото из открытых источников

Спикер отметил, внимание США сосредоточено на работе с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности.

"Каждая из наций, которые вы выделили, является суверенной нацией. И они будут принимать решения о том, с кем им сотрудничать, а с кем нет", — сказал Райдер.

Он отметил, что проблемой такие партнерства становятся тогда, когда начинается "вредоносная деятельность в плане предоставления России возможностей, которые она затем использует для нападения на Украину".

Отметим, президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили не только американо-китайские отношения, но и войну в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — США шлют сигналы Китайской Народной Республике (КНР), предупреждая, чтоб та не поддерживала агрессию РФ в Украине. В свою очередь, Франция уверяет, что Китай может повлиять на решение России продолжать войну. Причем, повлиять в ракурсе установления мира в соответствии с международным правом. Что можно сказать об этих сигналах, а также в целом о позиции КНР на третьем году широкомасштабной войны? Как эта позиция может измениться? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Си Цзиньпина предложили провести мирную конференцию по Украине: кто должен стать ее участниками.



