В США задержали украинского беженца: агент ICE насмехался над ним и заявил о поддержке России

В штате Миннесота сотрудники миграционной службы США (ICE) задержали 39-летнего украинца Дмитрия Кулика, прибывшего в США в качестве беженца по гуманитарной программе Uniting for Ukraine. Во время задержания один из агентов насмехался над ним и заявил, что поддерживает Россию в войне против Украины.

Миграционная служба США задержала украинского беженца. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулик рассказал журналистам The Daily Beast о своем задержании. По его словам, 1 января его оцепили трое агентов ICE на парковке магазина Walmart в Мейпл-Гроуве, когда он работал водителем-доставщиком.

"Я надеялся найти покой в Америке. Я сделал все, что требовало правительство, и не понимаю, почему я оказался за решеткой. Я объяснил сотрудникам ICE, что война убивает людей, что моя жена имеет инвалидность, что это насилие, терроризм, от которого мы сбежали, но один из них начал смеяться. Я спросил, почему он смеется, и он мне сказал, что он пророссийский и хочет, чтобы Россия выиграла войну", — сказал Кулик.

Украинец легально въехал в США в конце 2023 вместе с женой и пятилетней дочерью. Их заявки на продление временного вида на жительство были одобрены, в то время как его собственная находилась на рассмотрении. Несмотря на это, ICE приступила к процедуре депортации, квалифицировав украинского беженца как "нелегала".

Адвокат Кулика отмечает, что у его клиента нет уголовного прошлого и он выполнил все требования миграционной службы.

"Его жена и дочь недавно получили возобновление разрешения, но он нет, его заявка все еще рассматривается. ICE задержала его как "нелегала" и начала процедуру депортации: это ненормальный способ заставить человека с чистой криминальной историей стать нелегалом в США, задерживая рассмотрение его заявления, которое та же власть и требовала подать", — отмечает адвокат украинца.

Как пишет The Daily Beast, иммиграционные юристы сообщают, что по всей стране зафиксировано около 300 случаев задержаний украинцев, а до 150 человек уже были депортированы. Большинство из них мужчины без судимостей.

