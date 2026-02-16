В США задержали украинского беженца: агент ICE насмехался над ним и заявил о поддержке России

Рубрики
В штате Миннесота сотрудники миграционной службы США (ICE) задержали 39-летнего украинца Дмитрия Кулика, прибывшего в США в качестве беженца по гуманитарной программе Uniting for Ukraine. Во время задержания один из агентов насмехался над ним и заявил, что поддерживает Россию в войне против Украины.
Миграционная служба США задержала украинского беженца.
Дмитрий Кулик рассказал журналистам The Daily Beast о своем задержании. По его словам, 1 января его оцепили трое агентов ICE на парковке магазина Walmart в Мейпл-Гроуве, когда он работал водителем-доставщиком.
Украинец легально въехал в США в конце 2023 вместе с женой и пятилетней дочерью. Их заявки на продление временного вида на жительство были одобрены, в то время как его собственная находилась на рассмотрении. Несмотря на это, ICE приступила к процедуре депортации, квалифицировав украинского беженца как "нелегала".
Адвокат Кулика отмечает, что у его клиента нет уголовного прошлого и он выполнил все требования миграционной службы.
Как пишет The Daily Beast, иммиграционные юристы сообщают, что по всей стране зафиксировано около 300 случаев задержаний украинцев, а до 150 человек уже были депортированы. Большинство из них мужчины без судимостей.
