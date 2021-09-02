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В США застрелили ученика в школе (ВИДЕО)

Неизвестный открыл огонь в средней школе города Уинстон-Салем

сегодня, 10:23
Автор:

Денис Подставной








В Соединённых Штатах Америки в учебном учреждении произошла стрельба. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В США застрелили ученика в школе (ВИДЕО)

В США убили ученика в школе. Фото: скриншот.

Инцидент произошел в городе Уинстон-Салем, что в штате Северная Каролина. Злоумышленник открыл стрельбу в здании средней школы Маунт Табор. Сообщается, что в результате происшествия погиб один из учеников. 

На место события прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемый скрылся с места преступления. На данный момент стражи порядка ведут его розыск. Согласно предварительным данным, злоумышленником является один из учеников школы. 

В районе, где произошла стрельба большое количество полицейских, дежурят медики. Родителей учеников призвали не ходить в школу для того, чтобы забрать детей. 

Устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что штате Мемфис (США) мужчина убил из огнестрельного оружия собственную дочь. Сообщается, что жена подозреваемого пожаловалась ему на то, что в квартире был слышен странный шум. Мужчина взял пистолет и отправился обследовать жильё. Он думал, что в дом пробрались грабители. Источник шума был в шкафу. Хозяин дома резко распахнул дверь шкафа и сделал выстрел. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Миссисипи обвались часть шоссе. Предположительно, это произошло из-за проливных дождей, которые образовались во время мощного урагана. Водители транспортных средств не заметили исчезновения дорожного покрытия. Несколько автомобилей упало в обрыв. В результате происшествия погибло два человека и еще несколько получили ранения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/4393178-v-ssha-v-shkole-smertelno-ranyly-uchenyka
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