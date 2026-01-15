logo

Главная Новости Мир США В США заявили, что конец войны в Украине ближе, чем когда-либо: но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

В США заявили, что конец войны в Украине ближе, чем когда-либо: но есть нюанс

Мэттью Витакер сравнил переговоры по завершению войны в Украине с футболом

15 января 2026, 14:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Окончание боевых действий в Украине пока на горизонте, чего не было раньше никогда. Однако впереди – самое сложное. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Витакер во время выступления на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

В США заявили, что конец войны в Украине ближе, чем когда-либо: но есть нюанс

Посол США при НАТО Мэттью Витакер. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что обе стороны – Киев и Москва находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо ранее.

Американский политик акцентировал, что на столе есть "реальное предложение", и переговоры подошли к решающей стадии.

"Я думаю, что сейчас мы так близки, как не были никогда. Осталось, по сути, закрыть сделку", – заявил Витакер.

Дипломат сравнил текущий этап переговоров с финальными секундами в американском футболе, отметив, что самый трудный момент – последний шаг.

"В футболе последний ярд в красной зоне – самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие", — высказался американский посол.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит потенциальное мирное соглашение. Свое заявление американский лидер сделал в интервью Reuters.

"Я думаю, что он (Путин, – ред.) готов заключить соглашение. Я думаю, что Украина менее готова заключить соглашение", – отметил глава Белого дома.

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин якобы готов завершить вторжение в Украину. Зеленский, по мнению американского лидера, был более сдержанным.

Также издание "Комментарии" сообщало – хотят пойти в обход Трампа: кого Европа готовит в качестве переговорщика с Кремлем.




