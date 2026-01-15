В США заявили, что конец войны в Украине ближе, чем когда-либо: но есть нюанс

Рубрики
Окончание боевых действий в Украине пока на горизонте, чего не было раньше никогда. Однако впереди – самое сложное. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Витакер во время выступления на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии.
Посол США при НАТО Мэттью Витакер. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, что обе стороны – Киев и Москва находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо ранее.
Американский политик акцентировал, что на столе есть "реальное предложение", и переговоры подошли к решающей стадии.
Дипломат сравнил текущий этап переговоров с финальными секундами в американском футболе, отметив, что самый трудный момент – последний шаг.
