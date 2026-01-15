У США заявили, що кінець війни в Україні ближче, ніж будь-коли: але є нюанс

Закінчення бойових дій в Україні наразі на разі на горизонті, чого не було раніше ніколи. Однак попереду – найскладніше. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер під час виступу на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер. Фото: з відкритих джерел

Чиновник зазначив, наразі обидві сторони – Київ і Москва перебувають ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше.

Американський політик акцентував, що на столі є "реальна пропозиція" і переговори підійшли до вирішальної стадії.

"Я думаю, що зараз ми такі близькі, як не були ніколи. Залишилося, по суті, закрити угоду", — заявив Вітакер.

Дипломат порівняв поточний етап переговорів із фінальними секундами в американському футболі, наголосивши, що найважчий момент – останній крок.

"У футболі останній ярд у червоній зоні – найважчий. Думаю, ця ж ідея застосовна і тут. Останній ярд буде непростим, але маю гарне передчуття", — висловився американський посол.

"Я думаю, що він (Путін, – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", – зазначив голова Білого дому.

Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито готовий завершити вторгнення в Україну. Зеленський, на думку американського лідера, був стриманішим.

