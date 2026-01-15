logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У США заявили, що кінець війни в Україні ближче, ніж будь-коли: але є нюанс
commentss НОВИНИ Всі новини

У США заявили, що кінець війни в Україні ближче, ніж будь-коли: але є нюанс

Меттью Вітакер порівняв перемовини щодо завершення війни в Україні з футболом

15 січня 2026, 14:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Закінчення бойових дій в Україні наразі на разі на горизонті, чого не було раніше ніколи. Однак попереду – найскладніше. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер під час виступу на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії.

У США заявили, що кінець війни в Україні ближче, ніж будь-коли: але є нюанс

Посол США при НАТО Меттью Вітакер. Фото: з відкритих джерел

Чиновник зазначив, наразі обидві сторони – Київ і Москва перебувають ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше. 

Американський політик акцентував, що на столі є "реальна пропозиція" і переговори підійшли до вирішальної стадії.

"Я думаю, що зараз ми такі близькі, як не були ніколи. Залишилося, по суті, закрити угоду", — заявив Вітакер.

Дипломат порівняв поточний етап переговорів із фінальними секундами в американському футболі, наголосивши, що найважчий момент – останній крок.

"У футболі останній ярд у червоній зоні – найважчий. Думаю, ця ж ідея застосовна і тут. Останній ярд буде непростим, але маю гарне передчуття", — висловився американський посол.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує потенційну мирну угоду. Свою заяву американський лідер зробив в інтерв'ю Reuters.

"Я думаю, що він (Путін, – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", – зазначив голова Білого дому. 

Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито готовий завершити вторгнення в Україну. Зеленський, на думку американського лідера, був стриманішим.

Також видання "Коментарі" повідомляло – хочуть піти в обхід Трампа: кого Європа готує як переговорника з Кремлем.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини