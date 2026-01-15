У США заявили, що кінець війни в Україні ближче, ніж будь-коли: але є нюанс

Рубрики
Закінчення бойових дій в Україні наразі на разі на горизонті, чого не було раніше ніколи. Однак попереду – найскладніше. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер під час виступу на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії.
Посол США при НАТО Меттью Вітакер. Фото: з відкритих джерел
Чиновник зазначив, наразі обидві сторони – Київ і Москва перебувають ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше.
Американський політик акцентував, що на столі є "реальна пропозиція" і переговори підійшли до вирішальної стадії.
Дипломат порівняв поточний етап переговорів із фінальними секундами в американському футболі, наголосивши, що найважчий момент – останній крок.
