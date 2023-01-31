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В США заявили о готовности применить ядерное оружие

Агрессия КНДР может стать причиной применения США ядерного оружия

сегодня, 12:25
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Автор:

Кравцев Сергей

США готовы отреагировать на агрессию КНДР различным вооружением, в том числе ядерным оружием. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет "Reuters".

В США заявили о готовности применить ядерное оружие

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Министр обороны США находится с визитом в Сеуле, где Вашингтон пытается заверить своего ключевого азиатского союзника в ядерных обязателсьтвах на фоне растущих угроз со стороны Северной Кореи.

"Соединенные Штаты твердо придерживаются своих расширенных обязательств по сдерживанию, которые включают в себя весь спектр оборонных возможностей, в том числе обчные, ядерные и противоракетные средства обороны", — завил Ллойд на брифинге после встречи с главой Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом.

В прошлом году Северная Корея, обладающая ядерным оружием, в рамках учений запустила беспрецедентное количество ракет, включая межконтинентальные снаряды, способные достичь материковой части США.

Официальные лица США и Южной Кореи также предупредили, что Пхеньян может готовиться к первому с 2017 года испытанию ядерного устройства.

На фоне таких действий от некоторых политиков Южной Корее прозвучали призывы вернуть тактическое ядерное оружие США или южнокорейскую ядерную программу. Однако официальные лица Сеула отвергли такую возможность.

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Источник: https://www.reuters.com/world/austin-south-korea-yoon-seeks-greater-us-nuclear-assurances-2023-01-30/
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