В США заявили о возможности еще одной войны: СМИ узнали детали

Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил американских законодателей о возможности войны в Армении, куда может вскоре вторгнуться Азербайджан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.



Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Издание Politico со ссылкой на свои источники рассказало детали разговора Блинкена с американскими чиновниками. 3 октября Энтони Блинкен в телефонном разговоре рассказал, что Азербайджан может продолжить военные действия на Кавказе после успешных действий Баку в сентябре, когда Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе.

По словам Блинкена, Госдепартамент готовит возможные варианты привлечения к ответственности Азербайджана в случае обострения ситуации, в частности это касается отказа от военной поддержки, которую получал Ильхам Алиев из Вашингтона. Блинкен считает, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели. Однако госсекретарь США отметил о надежде, что мирные переговоры между обеими странами могут закончиться положительно.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал Армении о необходимости открыть "коридор" в Нахичеванскую Автономную Республику, которая является частью Азербайджана, однако отделена от страны территорией Армении. Алиев пригрозил, что готов решить этот вопрос "силой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дипломат прогнозирует еще одну войну в ближайшее время, к которой причастна Россия.

Также "Комментарии" писали о союзнике России, сделавшем критическое предупреждение для Израиля. Иран заявил о готовности активно действовать, если Израиль нарушит некоторые критические "красные линии".