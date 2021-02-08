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В США женщина 5 дней не могла выбраться из собственного авто (ФОТО, ВИДЕО)

Женщина несколько раз обращалась в службу спасения

сегодня, 16:48
Автор:

Мокрик Анастасия

В США женщина 5 дней не могла выбраться из собственного авто (ФОТО, ВИДЕО)

Женщина из Нью-Джерси провела в своей машине 5 дней из-за снегопада - фото: из открытых источников

В американском штате Нью-Джерси пожилая женщина несколько дней не могла выбраться из своего автомобиля, буквально оказавшись в снежном "плену". Об этом сообщает издание CNN.

Так, по информации источника, 77-летняя местная жительница Джанетт Уорд из города Ньюарк, провела в своем фургоне целых пять дней, пока её не спасли. Как оказалось, она уснула в машине, а когда проснулась, на улице была сильная метель. Из-за большого снегопада и сугробов, выход из машины оказался невозможным.

За день до того, как Джанетту нашли, она обращалась в полицию за помощью, но спасатели не смогли ее найти, потому что телекоммуникатор общественной безопасности ошибочно зарегистрировал неправильный адрес.  На следующий день женщина еще раз предприняла попытку связаться со службой спасения. На сей раз спасателям удалось найти Уорд и освободить из машины. Известно, что женщина отказалась от медицинской помощи.

В США женщина 5 дней не могла выбраться из собственного авто (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

"Прямо сейчас я просто рада, что стою на ногах. Не знаю, приходилось ли тебе когда-нибудь это делать, но я сидела там (ред, — в машине) пять дней, и просто благодарю Бога за то, что могу встать", — прокомментировала произошедшее Джанетт.

Директор по общественной безопасности Энтони Амброуз отметил, что ему очень жаль, что одна ошибка привела к тому, что  женщина провела пять дней в машине. Видео опубликовал сайт NBC New York.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Европе выпал цветной снег и о том, из-за чего произошла такая аномалия. Также сайт информировал о том, что в Индии сошел огромный ледник: в масштабном потопе пропали без вести около 150 человек.



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Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/05/us/woman-trapped-winter-storm-new-jersey-trnd/index.html
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