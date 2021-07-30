В США женщина нашла в ящике с игрушками труп своего внука

В американском штате Юта ребёнка обнаружили мертвым в доме у бабушки, где он гостевал. Место, где его нашли — шокировало всех. Об этом сообщает издание NY Daily News.

Тело ребенка нашли в ящике с игрушками. Фото из открытых источников

Как стало известно, четырехлетний мальчишка по имени Каче Уоллис за день до трагедии остался ночевать у своей бабушки. Однако, уже на следующее утро женщина не смогла найти ребёнка. Она обыскала дом, но внука нигде не было. Заволновавшись, она обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Прибывшие на место событий полицейские обыскали дом и обнаружили бездыханное тело ребёнка в небольшом ящике с игрушками, который находился в его комнате.

Медицинские работники констатировали смерть мальчика. По данным судебно-медицинской экспертизы, она наступила в результате позиционной асфиксии, что означает, что ребенок буквально задохнулся внутри ящика. Смерть ребенка в итоге признали несчастным случаем.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Бетами произошел несчастный случай с ребёнком. Сообщается, что мальчик был активным пользователем сервиса для просмотра и создания коротких видео TikTok. Зачастую он принимал участие в различных челленджах. Так и в этот раз, парень решил снять в видео в котором выполнял челлендж под названием Black Out. Однако всё закончилось плачевно. Подробнее об этом читайте в нашей статье.



Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Италии во время выполнения челленджа в TikTok умер ребенок. Девочку с ремнём на шее обнаружила её младшая сестра. Подробнее читайте в нашем материале.

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