Москва отреагировала на операцию США в Венесуэле

В МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы 3 января и выразили глубокую обеспокоенность.
При этом во внешнеполитическом ведомстве России уточнили, что Кремль готов народ Венесуэлы поддерживать. Латинская Америка должна оставаться зоной мира, которой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне.
Москва также поддерживает созыв Совбеза ООН по Венесуэле, сообщили в МИД РФ.
Стоит отметить, ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил американскому сенатору Майку Ли, что военная операция Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы завершена. Президент страны Николас Мадуро уже находится под стражей в США.
