Москва отреагировала на операцию США в Венесуэле

В МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы 3 января и выразили глубокую обеспокоенность.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую обеспокоенность и осуждение. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые решения", – говорится в официальном заявлении МИД РФ.

При этом во внешнеполитическом ведомстве России уточнили, что Кремль готов народ Венесуэлы поддерживать. Латинская Америка должна оставаться зоной мира, которой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне.

Москва также поддерживает созыв Совбеза ООН по Венесуэле, сообщили в МИД РФ.

Стоит отметить, ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил американскому сенатору Майку Ли, что военная операция Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы завершена. Президент страны Николас Мадуро уже находится под стражей в США.

"Только что поговорил с Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николаса Мадуро арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям в США", — написал Майк Ли в соцсети Х.

Читайте также на портале "Комментарии" — президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу задержали и увезли из страны. США успешно нанесли широкомасштабный удар. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты Америки успешно нанесли широкомасштабный удар против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, которого вместе с женой захватили и вывезли из страны", — говорится в сообщении.

По его словам, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.

Также издание "Комментарии" сообщало – в столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в том числе район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".







