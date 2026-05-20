Вэнс неожиданно рассказал, как Трамп "спас" Украину во время войны с Россией

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что именно Дональд Трамп сделал для Украины больше, чем любой другой американский президент. По его мнению, решающим шагом стали поставки противотанковых комплексов Javelin ("Джавелин") во время первой каденции Трампа.

Во время выступления в Белом доме Вэнс повторил одно из заявлений самого Трампа о его поддержке Украины.

"Не было президента, который сделал бы больше Дональда Трампа для того, чтобы Украина выстояла во время вторжения России. Как он сам в свое время сказал: "Обама дал Украине простыни, а я дал Украине "Джавелины"". И именно эти "Джавелины" обеспечили то, что Украина по-прежнему сохраняет свой территориальный суверенитет", — сказал Вэнс.

Речь идет о решении администрации Трампа в конце 2017 года разрешить первые летальные поставки вооружения Украине. Тогда Киев получил 210 ракет "Джавелин" и 37 пусковых установок. В 2019 году США согласовали еще одну партию, в которую вошло 150 ракет и 10 установок. Всего при президентстве Трампа Украина получила 360 ракет и 47 пусковых установок Javelin. В то время это стало важным политическим сигналом поддержки Киева со стороны Вашингтона, ведь США продали Украине свое оружие.

Однако масштабы поставок американского оружия были ограничены по сравнению с арсеналом России перед началом полномасштабного вторжения. По открытым данным, РФ имела в строю более 3 тысяч танков, 5 тысяч БМП и 6 тысяч бронетранспортеров. Это без учета около 25 тысяч единиц техники на хранении.

