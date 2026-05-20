Головна Новини Світ США Венс несподівано розповів, як Трамп "врятував" Україну під час війни з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

Венс несподівано розповів, як Трамп "врятував" Україну під час війни з Росією

Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп зробив для України більше за інших президентів США.

20 травня 2026, 08:00
Slava Kot

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що саме Дональд Трамп зробив для України більше, ніж будь-який інший американський президент. На його думку, вирішальним кроком стали поставки протитанкових комплексів Javelin ("Джавелін") під час першої каденції Трампа.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел

Під час виступу в Білому домі Венс повторив одну з заяв самого Трампа щодо його підтримки України.

"Не було президента, який зробив би більше ніж Дональд Трамп для того, щоб Україна вистояла під час вторгнення Росії. Як він сам свого часу сказав: "Обама дав Україні простирадла, а я дав Україні "Джавеліни"". І саме ці "Джавеліни" забезпечили те, що Україна досі зберігає свій територіальний суверенітет", — сказав Венс.

Йдеться про рішення адміністрації Трампа наприкінці 2017 року дозволити перші летальні поставки озброєння Україні. Тоді Київ отримав 210 ракет "Джавелін" та 37 пускових установок. У 2019 році США погодили ще одну партію до якої увійшло 150 ракет і 10 установок. Загалом за президентства Трампа Україна отримала 360 ракет і 47 пускових установок Javelin. На той момент це стало важливим політичним сигналом підтримки Києва з боку Вашингтона, адже США продали Україні свою зброю.

Однак масштаби поставок американської зброї були обмеженими порівняно з арсеналом Росії перед початком повномасштабного вторгнення. За відкритими даними, РФ мала у строю понад 3 тисячі танків, 5 тисяч БМП та 6 тисяч бронетранспортерів. Це без урахування близько 25 тисяч одиниць техніки на зберіганні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Джей Ді Венс з гордістю заявив, що адміністрація Трампа зупинила надання допомоги Україні.

Також "Коментарі" писали, що Дональд Трамп відповів на питання, хто буде його наступником.



Джерело: https://x.com/clashreport/status/2056799046505754650
