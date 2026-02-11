Вэнс опубликовал и быстро удалил сообщение перед визитом в Азербайджан: что в нем было

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в центре дипломатического скандала после того, как удалил сообщение в соцсети X о геноциде армян 1915 года. Это произошло сразу перед его визитом в Азербайджан.

Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Во время пребывания в Армении Джей Ди Вэнс вместе с супругой посетил мемориал Цицернакаберд в Ереване, посвященный памяти около 1,5 миллионов армян, погибших в 1915–1916 годах в Османской империи. По этому поводу было опубликовано сообщение в соцсети X, где на странице Венса прямо использовался термин "геноцид армян".

"Сегодня вице-президент Вэнс и вторая леди Уша Вэнс приняли участие в церемонии возложения венка у Мемориала геноцида армян, чтобы почтить жертв геноцида 1915 года", — говорилось в сообщении.

Однако менее чем за полтора часа публикация была удалена. Это произошло во время перелета Вэнса в Азербайджан, где у американского политика была запланирована встреча с Ильхамом Алиевым. Вместо предварительного сообщения в соцсети появился репост от имени штаба Вэнса с видео церемонии, но без упоминания слова "геноцид армян".

В ответ на запрос CNN в команде вице-президента объяснили, что предварительное сообщение опубликовал сотрудник, не входивший в состав делегации.

По прибытии в Азербайджан Вэнс встретился с президентом Ильхамом Алиевым и подписал соглашение о "стратегическом партнерстве". Турция и Азербайджан отрицают признание событий 1915 геноцидом. США официально признали геноцид армян в 2021 году при президентстве Джо Байдена, однако нынешняя администрация избегает прямого использования этого термина, учитывая стратегические отношения с Анкарой.

