США Венс опублікував та швидко видалив допис перед візитом до Азербайджану: що у ньому було
НОВИНИ

Венс опублікував та швидко видалив допис перед візитом до Азербайджану: що у ньому було

Віцепрезидент США Джей Ді Венс видалив твіт із згадкою про геноцид вірмен.

11 лютого 2026, 11:05
Автор:
Slava Kot

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опинився в центрі дипломатичного скандалу після того, як видалив допис у соцмережі X про геноцид вірмен 1915 року. Це сталося одразу перед його візитом до Азербайджану. 

Венс опублікував та швидко видалив допис перед візитом до Азербайджану: що у ньому було

Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел

Під час перебування у Вірменії Джей Ді Венс разом з дружиною відвідав меморіал Цицернакаберд у Єревані, присвячений пам’яті близько 1,5 мільйона вірмен, загиблих у 1915–1916 роках в Османській імперії. З нагоди цього був опублікований допис в соцмережі X, де на сторінці Венса прямо використовувався термін "геноцид вірмен". 

"Сьогодні віце-президент Венс та друга леді Уша Венс взяли участь у церемонії покладання вінка біля Меморіалу геноциду вірмен, щоб ушанувати жертв геноциду 1915 року", — йшлося в дописі.

Венс опублікував та швидко видалив допис перед візитом до Азербайджану: що у ньому було - фото 2

Однак менш ніж за півтори години публікацію було видалено. Це сталося під час перельоту Венса до Азербайджану, де у американського політика була запланована зустріч з Ільхамом Алієвим. Замість попереднього допису у соцмережі з’явився репост від імені штабу Венса з відео церемонії, але без згадки слова "геноцид вірмен". 

У відповідь на запит CNN у команді віцепрезидента пояснили, що попередній допис опублікував співробітник, який не входив до складу делегації.

Після прибуття до Азербайджану Венс зустрівся з президентом Ільхамом Алієвим та підписав угоду про "стратегічне партнерство". Туреччина та Азербайджан заперечують визнання подій 1915 року геноцидом. США офіційно визнали геноцид вірмен у 2021 році за президентства Джо Байдена, однак нинішня адміністрація уникає прямого використання цього терміна, зважаючи на стратегічні відносини з Анкарою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про історичний візит на Кавказ Джей Ді Венса.

Також "Коментарі" писали, що у США здійснили напад на будинок віцепрезидента Венса.



