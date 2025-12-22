Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа предпочитает поддержку социальных программ для пенсионеров, а не финансовую помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Вэнс заявил во время речи на фестивале America Fest.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

"Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно уважать своих отца и мать, а не отправлять все их деньги в Украину", – отметил вице-президент.

Ранее Вэнс назвал самым большим разочарованием за время пребывания в должности неудачу в заключении соглашения о прекращении войны России против Украины, но говорит, что "остается оптимистом" и видит "значительный прогресс" в этом вопросе.

Также Вэнс заявлял, что Украине и России стоит торговать и устраивать "культурные обмены" между собой вместо того, чтобы вести войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — Джей Ди Вэнс в комментарии The New York Post отметил, что отношения между Украиной и США значительно улучшились после спора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме в феврале этого года.

Также издание "Комментарии" сообщало – Джей Ди Венс резко высказался в отношении России, отказавшейся от переговоров с Украиной и Соединенными Штатами, а также поднял вопрос о возможной поставке Киеву ракет Tomahawk. По словам генерала армии, бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, эти жесткие заявления имеют под собой основательную подготовку, осуществленную украинской стороной, сумевшей изменить позицию американских политиков в отношении Москвы. Маломуж также рассмотрел возможные сценарии, которые помогут Украине и ее западным союзникам одержать победу.



