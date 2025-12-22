Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа надає перевагу підтримці соціальних програм для пенсіонерів, а не фінансову допомогу Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Венс заявив під час промови на фестивалі America Fest.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

"Ми допомагаємо літнім американцям на пенсії, зокрема скасовуючи податки на соціальне забезпечення, бо віримо в те, що потрібно шанувати своїх батька і матір, а не відправляти всі їхні гроші в Україну", – зазначив віце-президент.

Раніше Венс назвав найбільшим розчаруванням за час перебування на посаді невдачу у укладенні угоди про припинення війни Росії проти України, але каже, що "залишається оптимістом" і бачить "значний прогрес" у цьому питанні.

Також Венс заявляв, що Україні та Росії варто торгувати та влаштовувати "культурні обміни" між собою замість того, щоб вести війну.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Джей Ді Венс різко висловився щодо Росії, яка відмовилася від переговорів з Україною та Сполученими Штатами, а також порушив питання про можливе постачання Києву ракет Tomahawk. За словами генерала армії, колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, ці жорсткі заяви мають під собою ґрунтовну підготовку, здійснену українською стороною, яка зуміла змінити позицію американських політиків щодо Москви. Маломуж також розглянув можливі сценарії, які допоможуть Україні та її західним союзникам здобути перемогу.




